Le Royaume-Uni met en œuvre des autorisations de voyage électroniques.

Visiter le Royaume-Uni va prochainement devenir un peu plus complexe pour certaines personnes. Selon une déclaration du Home Office de Londres, les individus des régions exonérées de visa, telles que les États membres de l'UE ou la Suisse, devront obtenir une autorisation de voyage électronique dans un avenir proche.

Cette nouvelle règle sera mise en place pour les Européens à partir du 2 avril 2025. Pour les autres pays, elle entrera en vigueur le 8 janvier.

L'autorisation, appelée ETA (Autorisation de voyage électronique), coûte £10 (€11,85) et doit être renouvelée tous les deux ans maximum. Elle permet des entrées multiples au Royaume-Uni et des séjours allant jusqu'à six mois.

Selon l'annonce du Home Office, ces autorisations seront "liées numériquement au passeport du voyageur et permettront des contrôles de sécurité plus stricts".

Les Européens qui ont le droit illimité de résider au Royaume-Uni en raison de l'accord de retrait, ainsi que les citoyens irlandais, sont exempts de cette exigence.

Un système similaire est en vigueur pour l'entrée aux États-Unis depuis longtemps. L'UE prévoit également d'introduire une autorisation de voyage électronique pour les visiteurs exonérés de visa au cours du premier semestre 2025. Les Britanniques devront ensuite demander une autorisation avant de entrer dans les pays de l'UE.

