Le Royaume-Uni est d'accord sur un accord de souveraineté sur les îles Chagos avec l'île Maurice.

L'administration actuelle a hérité d'un dilemme concernant le fonctionnement durable et sécurisé de la base militaire de Diego Garcia, qui était confrontée à des défis en raison de la propriété contestée et des litiges juridiques en cours. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré dans un communiqué que l'accord récent consolide l'avenir de la base. Ce geste est censé renforcer le rôle de la Grande-Bretagne dans le maintien de la sécurité internationale, empêcher l'océan Indien d'être utilisé comme voie d'immigration illégale vers le Royaume-Uni et sécuriser une alliance à long terme avec Maurice.

Depuis 1814, la Grande-Bretagne gouverne la région et a séparé les îles Chagos de Maurice, une ancienne colonie qui a obtenu son indépendance en 1968, pour former le territoire britannique de l'océan Indien en 1965. Dans les années 1970, la Grande-Bretagne a forcé près de 2 000 locaux à se relocaliser à Maurice et aux Seychelles pour faire place à une base aérienne américaine sur Diego Garcia, qui avait été louée aux États-Unis depuis 1966.

La Cour internationale de Justice a jugé en 2019 que la Grande-Bretagne doit céder l'autorité sur les îles et avait injustement poussé la population à partir dans les années 1970 pour faire place à la base aérienne américaine. Un communiqué conjoint de la Grande-Bretagne et de Maurice a confirmé que l'accord politique avait reçu le soutien et l'assistance des États-Unis et de l'Inde.

Malgré la décision de la Cour internationale de Justice, la Grande-Bretagne continue de maintenir sa présence dans la région, la base militaire de Diego Garcia jouant un rôle crucial dans la garantie de la sécurité mondiale. La base a une position stratégique importante en Asie, lui permettant de surveiller les menaces potentielles et de maintenir la stabilité sur le continent asiatique.

Lire aussi: