Le Royaume-Uni approuve Leqembi pour le traitement de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer, une maladie incurable pour l'instant, est l'objet de recherches pour au moins en retarder le début. Le médicament Leqembi a montré un potentiel dans ce domaine, ayant récemment obtenu l'approbation de l'autorité de régulation des médicaments du Royaume-Uni, après une approbation similaire aux États-Unis. Cependant, le Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni ne le subventionnera pas en raison de son coût élevé.

L'autorité de régulation des médicaments du Royaume-Uni, la MHRA, a donné son feu vert au médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi. C'est le premier médicament contre la maladie d'Alzheimer à être approuvé au Royaume-Uni et il a été démontré qu'il ralentit le développement de la maladie, selon l'agence.

Cependant, Leqembi ne sera pas accessible via le NHS en raison de son prix élevé, comme jugé par l'autorité financière compétente. Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a déclaré que les avantages de Lecanémab, l'ingrédient actif de Leqembi, ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts importants pour le NHS.

Leqembi est destiné aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Il est administré par voie intraveineuse toutes les deux semaines et cible une protéine appelée bêta-amyloïde, qui forme des dépôts dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Bien qu'il ne puisse pas guérir la maladie, il semble ralentir sa progression.

Leqembi a été approuvé aux États-Unis l'année dernière, avec un coût annuel d'environ 26 000 dollars (23 000 euros) par patient. Les chercheurs et les associations de la maladie d'Alzheimer soulignent que Lecanémab est le premier médicament reconnu pour lutter contre la maladie à ses stades précoces, plutôt que de simplement gérer ses symptômes.

Risque d'hémorragies cérébrales

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a rejeté l'approbation de Leqembi fin juillet, estimant que le risque d'effets secondaires graves, notamment les hémorragies cérébrales, l'emportait sur ses avantages dans la lutte contre la déclin cognitif.

Le régulateur britannique a noté que le risque d'hémorragies cérébrales est particulièrement élevé chez les individus ayant un profil génétique spécifique, représentant 15 % des diagnostics. Leqembi n'est pas approuvé pour ces patients.

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, touchant plus d'un individu sur neuf âgé de plus de 65 ans. Elle entraîne une perte de mémoire qui s'aggrave avec le temps.

