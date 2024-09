Le royaume dynamique du FC Bayern prend une teinte rose.

À Munich, les choses se déroulent sans accroc sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany. L'équipe est au sommet après avoir laissé derrière elle quelques années difficiles et l'ambiance sur la Säbener Straße est plus lumineuse que jamais. Les fans sont fous de leur nouvel entraîneur, qui a pris les rênes quand d'autres n'ont pas pu ou voulu. Si le terme "amour tête en l'air" n'était pas déjà réservé à Thomas Tuchel, il pourrait être utilisé ici.

Mais ils ne se complaisent pas dans les souvenirs des jours de Tuchel à Munich. Le patriarche du club Uli Hoeneß a été clair : c'est maintenant le moment de Kompany. Jusqu'à présent, la lune de miel se passe bien, en partie grâce à un calendrier léger. En coupe, ils ont affronté le SSV Ulm 1846, et en Bundesliga, ils ont affronté Wolfsburg, Fribourg et Kiel. Aucun de ces adversaires n'était le plus difficile, pas le genre d'équipes que Bayern Munich considère comme ses pairs. Et Dinamo Zagreb ne fait pas non plus partie de leur ligue. Ils ont brutalement battu les Croates 2:9 lors de la première journée de la Ligue des champions, à l'Allianz Arena.

"C'était une dure nuit pour nous, Bayern est un autre monde", a admis l'entraîneur visiteur Sergej Jakirovic. "Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps. Bayern nous a laissé peu d'espace. Après la mi-temps, nous avons réussi à marquer deux buts, mais nous n'avons pas pu suivre en termes d'énergie. Bayern a vu toutes les ouvertures, et nous avons été sévèrement punis pour chaque erreur. C'est une leçon pour nous."

Bayern Munich évite de justesse un upset majeur.

Temporairement, ils étaient à portée de frappe de l'impossible. À la mi-temps, Bayern menait 3:0, mais le gardien Manuel Neuer était sur le banc. Il avait subi une mauvaise chute au début du match. Kompany voulait garder Neuer en sécurité, mais l'entraîneur belge était confiant qu'il n'était pas sérieusement blessé. Il l'a confirmé après le match, ainsi que Neuer lui-même plus tard dans la soirée : "Rien de trop grave, juste un petit accroc". La chute a perturbé son équilibre, et après cela, il a ressenti une petite douleur à la cuisse. Il a consulté le médecin de l'équipe pendant une pause dans le jeu.

Le remplaçant Sven Ulreich a pris la relève, et Bayern Munich était soudainement à égalité 2:3. Les Croates et les joueurs de Munich étaient tous les deux choqués. Ulreich les a même sauvés de l'égalisation à 3:3. L'équipe de Munich était clairement aux commandes, laissant les invités lutter pour suivre. Tout se passait dans une seule direction, à grande vitesse, rempli d'enthousiasme et d'un appétit insatiable. Thomas Müller a salué cela avant le match : "Nous améliorons les bonnes choses, surtout avec la bonne mentalité. Il n'y a pas d'autre façon, et cela se voit maintenant."

Après une brève panique, les choses sont revenues à la normale. Bayern a repris son attaque implacable et sa série de buts. "Je suis fier de l'équipe. Je n'ai pas marqué les buts, ils l'ont fait. Malgré la perte de deux buts, nous sommes restés calmes, et c'est important", a loué Kompany. "Mais nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Ce qui est crucial, c'est d'avoir un joueur comme Harry Kane qui s'occupe de notre propre surface de penalty et que tous les onze joueurs donnent tout jusqu'au coup de sifflet final."

Harry Kane a marqué quatre fois, trois fois sur penalty. Le nouveau venu Michael Olise a marqué deux buts. En fin de compte, Leroy Sané et Leon Goretzka ont également rejoint les célébrations. L'ancien joueur national était censé quitter le club en été, mais Goretzka ne voulait pas. Lorsque les patrons avaient des plans pour le laisser partir, Goretzka les a rejetés, croyant qu'il pouvait inverser la tendance en sa faveur. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Récemment, il n'était même pas dans l'équipe. Mais lorsque Sacha Boey a rejoint les joueurs blessés Hiroki Ito et Josip Stanisic, il a eu quelques minutes dans le 81e pour se faire valoir.

La concurrence s'intensifie sur les ailes

Il a marqué l'impression avec une tête impressionnante. Eric Dier, autre victime du changement d'entraîneur, a également eu sa chance. Goretzka a utilisé son temps sur le terrain pour plaider en sa faveur. Suffira-t-il pour Kompany, le diplomate en herbe, de lui donner une autre chance ? Kotampy, toujours diplomate, a déclaré que Goretzka se propose, performe bien. "Je ne pense pas que Leon Goretzka devrait être considéré comme l'un des perdants de nos premiers matchs. Il est important pour nous, a un rôle crucial dans l'équipe et sera important pour nous cette saison." Il est difficile d'imaginer plus de louanges non engageantes.

Avant de marquer à nouveau, Sane s'est avancé, essayant de regagner sa place dans l'équipe après sa blessure. Cependant, Olise cherche également plus de reconnaissance et de temps de jeu. Gnabry et Coman sont d'autres concurrents, tandis que Musiala, qui peut glisser dans plusieurs rôles offensifs et qui est actuellement en pleine forme, est également dans le coup.

Dans ce paysage compétitif, la place de Goretzka n'est pas garantie. Müller, avec son nouveau record de la Ligue des champions, est un adversaire de taille. Son tableau de records continue de croître, au grand dam de l'équipe de diffusion interne de Bayern, dont le temps d'antenne diminue. Malgré cela, Müller a souvent été mis sur le côté prematurement. À 34 ans, il a maintenant joué 152 matchs de Ligue des champions pour Bayern, battant son précédent record partagé avec Xavi Hernandez du FC Barcelone. Bien qu'il ne se soucie peut-être pas beaucoup des records, augmenter son temps de jeu est une priorité pour lui, une préoccupation qu'il a souvent exprimée par le passé.

Julian Nagelsmann est maintenant chargé de gérer cette situation. Pour l'instant, il se débrouille admirablement bien à Munich. L'équipe l'adore toujours, notamment grâce à sa modestie, une qualité qu'il a démontrée en rejoignant Bayern plus tard dans sa carrière. "C'est un bon début. Nous ne jouons pas au football de Kompany ici, c'est du football de Bayern. Je suis un entraîneur et je conserve toujours cette attitude positive, mais bien sûr, je ne suis jamais entirely satisfait. Nous pouvons toujours tout gagner, cette mentalité restera avec moi. Il y a toujours des domaines à améliorer." Les prochains matchs incluent Werder Bremen, Bayer Leverkusen et Aston Villa.

