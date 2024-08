- Le Royale à la retraite: l'équipe Boll est partie

Avant les yeux du roi Carl XVI. Gustaf de Suède et de la légende du basket-ball Dirk Nowitzki, la carrière internationale du champion de tennis de table Timo Boll a pris fin. Mené par l'ancien numéro un mondial, l'équipe allemande a perdu son quart de finale contre les champions d'Europe suédois 0:3 aux Jeux olympiques de Paris. Boll avait annoncé en mai qu'il jouerait seulement une année de plus pour son club Borussia Düsseldorf après ses septièmes Jeux olympiques.

Seulement trois victoires de set

La liste des célébrités dans la modeste Arena Sud 4 à Paris était à la hauteur de la soirée. La superstar Nowitzki, ami proche de Boll depuis des années, et le roi Carl Gustaf de Suède avec son épouse Silvia ont pris place sur la tribune principale. Nowitzki était assis à côté du joueur national Patrick Franziska, tandis que Silvia regardait les matchs à travers de petites jumelles. Pendant ce temps, son mari était occupé à prendre des photos avec son smartphone.

Cependant, il n'y avait que de la liesse côté scandinave. Boll, aux côtés du champion d'Europe Dan Qiu, a perdu le double 0:3. Dimitri Ojcharov a dû céder un duel passionnant à Paris' médaillé d'argent olympique Truls Moregardh, 2:3. Enfin, Boll a perdu son simple contre Anton Kallberg 1:3.

Ainsi, l'un des plus grands sportifs allemands de tous les temps quitte la scène internationale. La carrière de Boll comprend quatre médailles olympiques par équipes, deux médailles mondiales individuelles et huit titres européens. À son apogée, le joueur de 43 ans était si dominant que les puissants Chinois ont entraîné des clones de Boll pour imiter le style de jeu redouté de l'Allemand.

Projets de retraite avec Nowitzki

Boll a déjà des projets de semi-retraite - et ils sont étroitement liés à Nowitzki. "Dirk me taquine depuis deux ou trois ans pour que je prenne enfin ma retraite afin que nous fassions quelque chose ensemble", a déclaré le vétéran au "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Boll a rendu visite à la légende du basket-ball allemand lors de sa dernière saison à Dallas et était également présent lors de son intronisation au Hall of Fame en août 2023. Aux championnats du monde 2021 à Houston, Nowitzki était déjà dans la voiture pour regarder le match de Boll contre Wang Yang, qui a été annulé en raison d'un test COVID-19 positif.

Les femmes sont toujours dans la course

L'équipe féminine allemande jouera son quart de finale mercredi matin (10h00). Le trio a battu de justesse les États-Unis mais est maintenant favori contre l'Inde.

Après avoir appris la défaite de Boll en quarts de finale, Nowitzki s'est tourné vers son voisin et a demandé : "- Quoi ? Ils ont perdu 0:3 ?". De plus, lors de leur discussion sur la retraite, Boll a mentionné : "- Quoi ? Dirk suggère depuis quelques années que nous prenions notre retraite et fassions quelque chose ensemble."

