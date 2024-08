Le rookie des Phillies Weston Wilson frappe pour le cycle en gagnant les Nationals de Washington.

Le joueur de champ extérieur a réussi un triple et un simple au quatrième inning, a tapé un circuit en septième et a complété le cycle avec un double en huitième au Citizens Bank Park jeudi soir.

Wilson est le premier rookie des Phillies à réaliser cet exploit et le deuxième dans la Ligue majeure cette saison après Wyatt Langford des Rangers du Texas en juin.

“Je joue au baseball depuis longtemps... Pouvoir le faire au plus haut niveau et devant les meilleurs fans, c'est juste incroyable. Je suis un peu à court de mots. C'est l'un de ces moments qui arrive comme ça”, a-t-il déclaré.

Sachant qu'il avait besoin d'un double pour compléter le cycle au huitième inning, Wilson a tapé vers le champ droit-centre et a regardé anxieusement la balle rebondir sur la main gantée d'Alex Call en plongée, lui permettant de se rendre à deuxième but.

Peu de temps avant, son coéquipier Bryce Harper lui avait prodigué quelques sages conseils. “[Il] est venu me voir et m'a dit : 'Là où tu tapes, ça n'a pas d'importance, continue de courir'”, se souvient Wilson.

Le joueur de 29 ans a célébré en applaudissant et en faisant signe aux joueurs des Phillies dans le banc de touche, qui ont répondu en acclamant et en frappant les barrières.

Wilson, qui a eu un seau de liquide renversé sur lui pendant son interview d'après-match, est le premier joueur des Phillies à réussir le cycle depuis JT Realmuto en juin dernier et le premier à le faire au Citizens Bank Park depuis David Bell il y a 20 ans.

Après avoir signé un contrat des ligues mineures avec les Phillies en janvier 2023, Wilson a tapé un circuit dans son premier passage en ligues majeures en août. Il a rejoint les Phillies en juin cette année et à nouveau en juillet, jouant 16 matchs jusqu'à présent cette saison.

“Je savais que je pouvais aider cette équipe, j'avais juste besoin de me mettre en branle et d'avoir une chance”, a déclaré Wilson. “Ils ont une très bonne équipe ici, et c'est l'un de ces moments où j'ai dû attendre une chance et simplement jouer dur tous les jours.”

Alec Bohm et Nick Castellanos ont tapé des circuits au premier inning du match de jeudi contre les Nationals, donnant aux Phillies une avance de 4-0 qu'ils n'ont jamais abandonnée.

La victoire a permis aux Phillies de remporter deux matchs consécutifs, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives.

La performance impressionnante de Wilson incluait le cycle, qui incluait un double en plus d'un triple, un simple et un circuit.

Malgré les nombreux défis et revers tout au long de sa carrière, Wilson a toujours été passionné par les sports et continue de travailler pour réussir dans son domaine choisi.

