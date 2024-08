Le rôle de Labbadia en tant que sauveur potentiel du Nigeria est accueilli avec scepticisme par de nombreux partisans

Qui est Bruno Labbadia ? Les Nigérians ont été curieux lorsque cet ancien joueur et entraîneur allemand a été annoncé comme le nouveau sélectionneur de leur équipe nationale. Connu pour avoir sauvé des clubs de Bundesliga de la relégation, Labbadia s'aventurait sur un terrain inconnu avec une équipe nationale pour la première fois. Sa mission était de taille.

Les fans des "Super Eagles" nigérians ont été surpris un mardi matin en apprenant la nomination de Bruno Labbadia comme nouveau sélectionneur national. La familiarité n'était pas au rendez-vous avec Labbadia, qui était le choix le moins attendu pour de nombreux fans. "D'où sort-il ?", ont plaisanté certains sur les réseaux sociaux.

Le journal nigérian "Daily Trust" a tenté de présenter Labbadia, le nouveau phare de l'équipe nationale nigériane en difficulté, avec quelques faits. Cependant, le scepticisme de nombreux fans persistait face au curriculum vitae impressionnant de Labbadia - le quinquagénaire n'avait jamais travaillé avec des équipes africaines auparavant et n'avait jamais occupé le poste de sélectionneur national. De plus, ses performances précédentes à Stuttgart et à Hertha BSC ont été perçues comme décevantes par certains.

Pourtant, l'histoire sourit aux entraîneurs allemands au Nigeria : Labbadia, qui a été renvoyé par le VfB Stuttgart en avril 2023 alors que le club flirtait avec la relégation, est devenu le sixième entraîneur allemand à diriger le banc des "Super Eagles", après Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Hoener, Berti Vogts et Gernot Rohr.

Les qualifications pour la Coupe du monde posent de grands défis

Cependant, ces détails sont probablement sans importance pour Labbadia, qui doit faire face à de redoutables défis en tant qu'entraîneur expérimenté de Bundesliga et ancien attaquant. Avec seulement 12 jours, il doit préparer son équipe, y compris les stars de l'attaque Victor Boniface du champion d'Allemagne Bayer Leverkusen et Victor Osimhen de SSC Napoli, pour le premier match des qualifications pour la Coupe d'Afrique contre le Bénin. Trois jours plus tard, ils se rendront sur le terrain au Rwanda.

Le véritable défi de Labbadia commence en mars - il doit mener les qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La situation ne sourit pas à

