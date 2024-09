- Le rôle de la citoyenneté détermine l'accès de MSC à HHLA

Le Parlement de Hambourg finalisera sa position mercredi (à partir de 13h30) concernant l'implication controversée du plus grand armateur mondial, MSC, dans le prestataire de logistique portuaire, HHLA. L'alliance de gauche-verts devrait faire passer cet accord lors du deuxième et dernier vote avec leur majorité des deux-tiers. La décision était initialement prévue pour la dernière séance avant les vacances d'été, mais elle a été bloquée par l'opposition.

L'administration de gauche-verts de Hambourg vise à intégrer la Mediterranean Shipping Company (MSC) pour renforcer la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) et la manutention des conteneurs. La ville détiendra 50,1 % et MSC détiendra 49,9 % de la société. Auparavant, la ville possédait environ 70 %, le reste étant en flottation libre.

Dans le cadre de l'accord, MSC prévoit d'augmenter son volume de fret à travers les terminaux HHLA dès l'année prochaine et de le presque doubler à un million de conteneurs standards par an d'ici 2031. La corporation maritime suisse prévoit également d'établir un nouveau siège allemand à Hambourg et, en collaboration avec la ville, d'augmenter le capital d'HHLA de 450 millions d'euros.

Le syndicat Verdi, les dockers et de nombreux experts s'opposent fermement à cet accord. Selon eux, non seulement les emplois chez HHLA sont menacés, mais aussi chez d'autres entreprises portuaires telles que les opérations portuaires globales et les opérations d'amarrage. De plus, MSC obtiendrait essentiellement des pouvoirs de veto étendus grâce à cet accord.

La décision du Parlement de Hambourg concernant l'implication de MSC dans HHLA pourrait avoir un impact significatif sur le secteur maritime, car l'accord comprend des plans pour augmenter le volume de fret de MSC par le biais du transport maritime.

