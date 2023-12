Personnel

Le roi Salman bin Abdulaziz Al-Saud en bref

Date de naissance : 31 décembre 1935

Lieu de naissance : Riyad, Royaume d'Arabie Saoudite

Père : le roi Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud Roi Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud

Mère : Hassa bint Ahmed al-Sudairi Hassa bint Ahmed al-Sudairi

Mariages : Les noms des épouses ne sont pas rendus publics, mais selon la tradition islamique, il ne peut en avoir plus de quatre à la fois.

Enfants : Le nombre exact n'a pas été rendu public. Les fils sont les suivants : Sultan, Mohammed, Abdulaziz, Faisal, Khaled, Turki.

Éducation : A fréquenté l'école des Princes

Religion : Wahhabisme (secte islamique conservatrice)

Autres faits

Il est l'un des "Sept Sudairi", fils du roi Abdulaziz qui partagent tous la même mère et qui ont été les plus puissants au sein de la Maison des Saoud.

Il a été le troisième prince à être nommé héritier par le roi Abdallah, qui est monté sur le trône en 2005.

Il a mémorisé le Coran dès l'âge de 10 ans.

Il était connu comme le maître de la discipline dans la famille et entretenait prétendument une "prison" de la famille royale où les membres indisciplinés ou errants de la famille royale étaient enfermés.

Son fils, le prince Sultan, a été spécialiste de la charge utile lors d'une mission de la navette spatiale Discovery en 1985.

Chronologie

1955-1960 et 1963-2011 - Gouverneur de Riyad.

Novembre 2011 - Il devient ministre de la défense après la mort de son frère, le prince héritier Sultan.

11 avril 2012 - Lors d'une visite officielle aux États-Unis, le prince Salman rencontre le président américain Barack Obama.

18 juin 2012 - Le roi Abdallah le nomme prince héritier et héritier du trône.

28 août 2012 - Le prince héritier Salman est laissé à la tête du Royaume d'Arabie saoudite pour la première fois alors que le roi est en "congé spécial".

22 janvier 2015 - Il devient officiellement le nouveau roi d'Arabie saoudite après la mort du roi Abdallah.

23 janvier 2015 - Le roi Salman confirme par décret royal que le prince héritier Muqrin lui succédera en tant que roi et que le prince héritier adjoint Mohammed bin Nayef sera le second dans l'ordre de succession au trône.

27 janvier 2015 - Barack Obama et Michelle Obama rendent visite au roi Salman en Arabie saoudite.

10 février 2015 - Leprince Charles rend visite au roi Salman lors d'une tournée de six jours au Moyen-Orient.

29 avril 2015 - Le roi Salman relève le prince héritier Muqrin de ses fonctions et nomme Mohammed bin Nayef nouveau prince héritier, suivant dans l'ordre de succession au trône.

20 avril 2016 - Rencontre avec Barack Obama à Riyad, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite en raison des bouleversements régionaux, de la chute des prix du pétrole et d'autres points de désaccord.

20-22 mai 2017 - Leprésident américain Donald Trump rend visite au roi à Riyad lors de son premier voyage à l'étranger.

21 juin 2017 - Destitue bin Nayef de son poste de prince héritier et nomme son fils, Mohammed bin Salman.

Novembre 2017 - Ordonne une purge sans précédent des princes et des représentants du gouvernement, alléguant la corruption. Des centaines de personnes arrêtées sont détenues à l'hôtel Ritz Carlton de Riyad, qui reste fermé pendant plus de deux mois .

2 octobre 2018 -JamalKhashoggi, dissident saoudien et chroniqueur au Washington Post qui vivait en Virginie, disparaît après être entré dans le consulat saoudien à Istanbul. Les autorités turques affirment plus tard que Khashoggi a été tué et démembré dans le bâtiment par une équipe de 15 personnes. Les autorités saoudiennes affirment que Khashoggi a été tué lors d'une tentative d'enlèvement ratée.

14 octobre 2018 - Selon les médias saoudiens et turcs, le président turc Recep Tayyip Erdogan est invité à discuter de la convocation d'un groupe de travail chargé d'enquêter sur l'assassinat de Khashoggi .

16 octobre 2018 - Lesecrétaire d'État américain Mike Pompeo rend visite au roi Salman et au prince bin Salman à Riyad pour parler de la mort de Khashoggi. Les deux hommes nient avoir eu connaissance des violences au consulat.

31 octobre 2018 - Le procureur général d'Arabie saoudite déclare que les preuves indiquent que Khashoggi a été tué dans un acte de meurtre prémédité . Les autorités saoudiennes maintiennent que le roi Salman et le prince bin Salman ne sont pas impliqués.

23 juillet 2020 - Il subit une intervention chirurgicale pour retirer sa vésicule biliaire.

15 juillet 2022 - LeprésidentaméricainJoe Biden rend visite au roi Salman et au prince bin Salman à Djeddah. Joe Biden indique au prince bin Salman qu'il pense que ce dernier est responsable de l'assassinat de M. Khashoggi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com