- Le roi python retrouvé à Kiel

Un serpent Python roi a tenu en haleine la police et les pompiers à Kiel hier soir. Autour de 00h20, un appelant a informé les officiers qu'un serpent se trouvait sur un chemin dans le quartier de Wellingdorf, comme l'a rapporté un porte-parole de la police. Un collègue a alors capturé le constricteur et l'a remis aux pompiers. Il est probable qu'il s'agisse d'un Python roi d'un mètre de long. Plus tôt, les "Kieler Nachrichten" avaient rapporté cette information.

Python roi disparu

Entre-temps, un Python roi a disparu dans la ville portuaire depuis environ une semaine. L'animal d'environ 85 centimètres a été signalé disparu dans le quartier de Schreventeich le 30 juillet, selon un porte-parole de la police. Cependant, il est peu probable qu'il s'agisse du même animal que celui qui a été trouvé.

Les Pythons roi ne sont pas venimeux, sont considérés comme dociles et sont souvent élevés en terrarium. Ils sont brun-noir avec des marques distinctives de brun clair ou de jaune et sont originaires de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ils se nourrissent de souris, de rats et d'oiseaux, qu'ils étranglent et étouffent.

Le Python roi disparu a peut-être erré par erreur dans d'autres quartiers de la ville, car il a été vu pour la dernière fois dans un quartier différent. Malgré la découverte d'un Python roi par les autorités, la ville reste à l'affût du disparu.

