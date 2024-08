- Le roi maori Tuheitia est décédé

Le leader maori de la Nouvelle-Zélande, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero, est décédé. Cela s'est produit peu après le 18ème anniversaire de son couronnement, paisiblement entouré de sa famille à l'hôpital suite à une récente opération cardiaque, selon l'annonce de son bureau. Tuheitia avait 69 ans. Sa santé se détériorait depuis des années, avec des problèmes comme le diabète qui ont eu un impact.

Tuheitia a servi comme septième Roi maori, après l'établissement du "Kiingitanga" (Mouvement du Roi maori) en 1958, qui visait à unir la population indigène sous un seul dirigeant. Il a monté sur le trône après le décès de sa mère Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu, qui avait régné pendant 40 ans, en 2006.

Sur le plan politique, les Rois maoris n'ont pas de pouvoir officiel, mais ils jouent un rôle symbolique et culturel important pour unir les différentes tribus maories et avoir un impact national. Leur principal objectif est de protéger et de promouvoir les droits de la population indigène. Actuellement, il y a environ 900 000 Maoris en Nouvelle-Zélande, représentant plus de 17% de la population.

Le communiqué disait : "Adieu, un chef est parti." Le ministère de la Culture et de l'Héritage a annoncé que les drapeaux sur tous les bâtiments publics seraient en berne "en signe de deuil et de respect les plus profonds". Le Premier ministre Christopher Luxon a déclaré qu'il se souviendrait toujours de l'engagement inébranlable du roi. Il a laissé une marque indélébile en Nouvelle-Zélande.

Le roi Charles du Royaume-Uni a également exprimé sa "profonde tristesse" à l'annonce du décès du monarque dans le pays du Commonwealth. "J'ai eu le plaisir de connaître Kiingi Tuheitia pendant de nombreuses années", a-t-il écrit dans un message. Le monarque était deeply invested in building a prosperous future for Māori and New Zealand, "which he accomplished with wisdom and compassion." Tuheitia also attended Charles' coronation in London in May 2023.

Dernier lieu de repos sur la montagne sacrée

Le corps de Tuheitia sera exposé dans sa résidence pendant plusieurs jours avant d'être transféré à son dernier lieu de repos sur la montagne sacrée de Taupiri, à environ 100 kilomètres au sud d'Auckland sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Il sera inhumé aux côtés de sa mère. Les sources suggèrent que les funérailles auront probablement lieu le jeudi suivant. La montagne a une signification spirituelle profonde, ses pentes inférieures étant utilisées comme cimetière.

Traditionnellement, des dizaines de milliers de personnes assistent à de tels funérailles. Des figures notables de tout le Pacifique sont également attendues pour rendre hommage. Le successeur de Tuheitia n'a pas encore été nommé. Il laisse derrière lui sa femme et ses deux fils et une fille. La royauté maori n'est pas héréditaire. Un nouveau monarque est généralement choisi par les chefs des tribus associées au Kiingitanga le jour de l'enterrement.

Malgré le fait que la plupart des Maoris mènent aujourd'hui un style de vie principalement occidental, ils ont réussi à préserver de nombreuses

