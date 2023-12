Personnel

Le roi Juan Carlos I en bref

Date de naissance : 5 janvier 1938

Lieu de naissance : Rome, Italie

Nom de naissance : Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon

Père : Don Juan de Borbon y Battenburg Don Juan de Borbon y Battenburg, comte de Barcelone, troisième fils du roi Alphonse XIII d'Espagne

Mère : Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Borbon Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans, princesse des Deux-Siciles et comtesse de Barcelone

Mariage : Princesse Sofia de Grèce (14 mai 1962-aujourd'hui)

Enfants : Infante Elena d'Espagne, Elena Maria, Isabel, Dominica de Silos de Borbon y Grecia, duchesse de Lugo, décembre 1963 ; Infante Cristina des Asturies, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, duchesse de Palma de Majorque, juin 1965 ; Prince des Asturies, Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos de Borbón y Grecia, janvier 1968

Formation : Marianiste, Fribourg, Suisse ; Instituto San Isidro, Madrid, Espagne ; Collège des orphelins de la marine, Espagne ; Académie militaire de Saragosse, Saragosse, Espagne ; Collège naval, Marin, Espagne ; Académie de l'air espagnole, San Javier, Espagne ; Université de Madrid, Espagne

Militaire : Armée espagnole, Marine espagnole, Armée de l'air espagnole

Autres faits

La famille royale espagnole paie des impôts sur le revenu en vertu d'une disposition constitutionnelle et vit, par choix, dans un pavillon de chasse reconverti, le palais de la Zarzuela.

Le Palacio Real, le palais royal, situé à Madrid, est utilisé pour des événements officiels tels que les visites de chefs d'État.

Il a visité les États-Unis pour la première fois en 1958, lors de sa formation d'aspirant de marine à bord du Juan Sebastian Elcano.

Arrière-arrière-petit-fils de la reine Victoria, cousin éloigné de la reine Elizabeth II et du prince Philip.

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia sont tous deux des descendants de la reine Victoria.

Parent éloigné du roi Ferdinand et de la reine Isabelle d'Espagne du XVe siècle.

Chronologie

1947 - La loi de succession du généralissime Francisco Franco déclare que la famille royale espagnole sera rétablie au pouvoir à sa mort.

1948 - Premier voyage en Espagne, après que Franco et Don Juan de Borbon se sont mis d'accord pour que l'héritier présomptif reçoive une éducation espagnole.

1960 - Il termine sa formation militaire et devient le premier officier espagnol à détenir le grade de lieutenant dans les trois branches de l'armée.

Août 1962 - Pendant sa lune de miel, il visite les États-Unis et rencontre le président John F. Kennedy.

1969 - Investi comme prince héritier et désigné comme successeur de Franco.

22 novembre 1975 - Il est couronné roi d'Espagne, Juan Carlos I, deux jours après la mort de Franco et restaure la monarchie espagnole après un interrègne de 44 ans.

Du1er au 4 juin 1976 - Premiermonarque espagnol à se rendre aux États-Unis. Il rencontre le président américain Gerald Ford.

1977 - Adoption de réformes politiques qui conduisent aux premières élections démocratiques depuis 1936.

1978 - L'adoption d'une nouvelle constitution confère à la monarchie un rôle plus que titanesque ou cérémoniel au sein du gouvernement.

Février 1981 - Une tentative de coup d'État est bloquée lorsque les forces loyales au roi refusent de se joindre à la rébellion.

2000 - Il célèbre son 25e anniversaire sur le trône.

11 mars 2004 - S'adresse à la nation et rend visite aux blessés après l'explosion de dix bombes dans quatre trains de banlieue à l'heure de pointe à Madrid .

10 novembre 2007 - Lors du sommet ibéro-américain de Santiago du Chili, il dit au président vénézuélien Hugo Chavez: "Pourquoi ne te tais-tu pas ?

8 mai 2010 - Il se fait retirer une excroissance du poumon droit, qui s'avère bénigne.

8 août 2010 - Avec la reine Sofia, il accueille la première dame des États-Unis, Michelle Obama, et sa fille cadette, Sasha, au palais d'été de l'île de Majorque.

14 avril 2012 - Il subit uneopération de remplacement de la hanche après avoir chuté lors d'un voyage au Botswana. Il est réadmis plus tard dans le mois pour "réduire une luxation" de la hanche. Il subit une nouvelle opération de la hanche en novembre 2012.

Juillet 2012 - Il n'est plus président honoraire du Fonds mondial pour la nature (WWF) - Espagne après que son voyage de chasse à l'éléphant au Botswana en avril a été largement critiqué . "Bien qu'elle ne soit pas illégale, la chasse a été largement considérée comme incompatible avec la position du roi à la tête du WWF-Espagne", a déclaré le groupe dans un communiqué. Il occupait ce poste honorifique depuis 1968.

3 mars 2013 - Il est hospitalisé pour être opéré d'une hernie discale. Pendant sa convalescence, un petit incendie se déclare à l'hôpital, mais il n'est pas touché.

Septembre 2013 - Il subit une troisième opération de la hanche à Madrid pour remplacer l'articulation infectée...

2 juin 2014 - Il annoncequ'il abdique en faveur de son fils, le prince Felipe.

18 juin 2014 - Il abdique officiellement.

14 janvier 2015 - Un panel de 12 juges décide que Juan Carlos doit faire face à un procès en paternité - par une femme belge alléguant qu'il est son père - devant la Cour Suprême de la nation. Ingrid Sartiau, de Bruxelles, affirme que sa mère et Juan Carlos ont eu une relation à la fin de 1965 et qu'elle est née en août 1966. A cette époque, Juan Carlos était marié mais toujours prince.

11 mars 2015 - La Cour suprême d'Espagne rejette l'action en recherche de paternité contre Juan Carlos.

29 novembre 2016 - Il assiste à la cérémonie commémorative de l'ancien dirigeant cubain Fidel Castro.

Le2 juin 2019 , Juan Carlos se retire officiellement de la vie publique.

8 juin 2020 - La Cour suprême d'Espagne annonce l'ouverture d'une enquête sur Juan Carlos pour d'éventuels délits liés à un transfert présumé de 100 millions de dollars effectué en 2008 par le roi saoudien pour un projet de train à grande vitesse en Arabie saoudite . La Suisse enquête également sur ce contrat.

3 août 2020 - Juan Carlos quitte l'Espagne à la suite d'une enquête sur des transactions financières présumées. Dans une lettre adressée à son fils, le roi Felipe VI, Juan Carlos écrit qu'il a pris la décision de partir "face à la répercussion publique que certains événements passés de ma vie privée sont en train de générer".

Décembre 2021 - Les procureurs suisses abandonnent les poursuites contre Juan Carlos concernant le projet ferroviaire saoudien.

Mars 2022 - Les procureurs espagnols clôturent leur enquête sur Juan Carlos et ne retiennent aucune charge.

19 mai 2022 - Résident des Émirats arabes unis depuis l'exil qu'il s'est imposé, Juan Carlos se rend en Espagne pour la première fois depuis sa fuite, près de deux ans auparavant.

6 octobre 2023 - La Haute Cour de Londres rejette une plainte déposée par son ancienne amante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, qui accusait Juan Carlos d'avoir coordonné une campagne de harcèlement et de surveillance à son encontre. Juan Carlos a nié ces allégations.

Source: edition.cnn.com