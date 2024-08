- Le roi frais choisi pour le domaine du raisin <unk> les viticulteurs se plaignent du " stress de moisissure "

Températures plus élevées et quelques fortes pluies inquiètent les propriétaires de vignobles en Thuringe. En avril, des gelées tardives ont parfois entraîné des pertes totales des premières pousses, a noté Elke Meinhardt, présidente de l'Association des Vignerons de Thuringe à Bad Sulza. "Actuellement, le mildiou est un problème, et nous devons lutter contre l'humidité." La "pression de pourriture" est élevée.

Le résultat de cette année's récolte de raisins est encore incertain. Jusqu'à la fin de la récolte, beaucoup de choses peuvent encore changer. "Nous espérons un bel été indien qui augmentera la teneur en sucre des raisins." Cependant, une année remarquable en termes de quantité ou de qualité n'est pas attendue, a mentionné Meinhardt.

Cependant, il y a encore matière à célébration : Bad Sulza a organisé son 30ème Festival du Vin de Thuringe ce week-end. "Au fil des ans, il y a eu des progrès significatifs. Le festival du vin a commencé avec seulement deux stands et maintenant nous attendons des milliers de visiteurs", a déclaré Meinhardt.

À l'événement, Saskia Zahn, étudiante de 22 ans, a été couronnée nouvelle Princess du Vin de Thuringe. Zahn étudie pour devenir enseignante en éducation physique et en histoire au gymnase et est liée au monde du vin depuis son enfance grâce à la cave thuringienne Zahn, selon un communiqué de la Kurgesellschaft Heilbad Sulza.

Deux de ses tantes ont également été princesses du vin, et elle-même a été un ange du vin pendant plusieurs années, accompagnant la princesse du vin lors de divers événements et apparitions. Pendant son mandat, elle représentera la ville thermale et viticole de Bad Sulza, les vins de Thuringe et la région viticole de Saale-Unstrut.

Actuellement, il n'y a pas de débat significatif en Thuringe sur la modernisation et l'ouverture de ce rôle représentatif aux hommes, comme cela a été proposé dans d'autres régions comme la Rhénanie-Palatinat, a déclaré Meinhardt. "Je pense qu'il est important que ce débat ait lieu, et je pense qu'il est crucial que ce poste honorifique soit constamment redéfini, mais nous avons encore suffisamment de candidates."

Comme le festival du vin, la superficie des vignobles en Thuringe s'est également étendue : elle a commencé autour de 13 hectares au début des années 1990 et est maintenant d'environ 147 hectares. Actuellement, il y a quatre exploitations commerciales avec un total de 63 hectares, 12 caves opérant en activité secondaire avec autopromotion, 67 petits vignerons et cultivateurs de raisins opérant en activité secondaire, et six exploitations agricoles avec production de fruits et de vin. La plupart des vignobles de Thuringe se trouvent dans les régions de Bad Sulza et de Weimar.

Le gouvernement de l'État aide à la culture de la vigne en offrant une aide financière pour la plantation de vignes, l'achat d'équipement et l'obtention d'une assurance récolte contre les dommages climatiques liés aux conditions météorologiques extrêmes. Cela parce que la culture de la vigne, comme d'autres secteurs agricoles, est également influencée par les effets du changement climatique, tels que l'infestation de moisissures due à la sécheresse prolongée mélangée à de fortes pluies à d'autres moments. Certaines entreprises utilisent déjà des variétés appelées Piwi, qui sont moins sensibles aux maladies de la vigne telles que l'oïdium et le mildiou.

