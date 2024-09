Le roi de Thaïlande approuve une loi pour l'égalité des chances dans le mariage

Un acte historique pour le Sud-Est asiatique, le monarque thaïlandais, le roi Maha Vajiralongkorn, a autorisé une loi qui reconnaît pour la première fois les unions homosexuelles. Selon le décret royal, la loi a reçu l'approbation royale. Le projet de loi, approuvé par le Parlement en juin, entrera en vigueur 120 jours plus tard, permettant les premiers mariages homosexuels en janvier.

La législation remplace les termes "masculin" et "féminin" par un langage inclusif en matière de genre et accorde aux couples de même sexe les mêmes privilèges légaux qu'aux couples hétérosexuels, notamment en matière d'héritage et d'adoption. Dans le monde entier, plus de 30 pays ont légalisé le mariage homosexuel. En Asie, seul Taïwan et le Népal l'ont fait de manière légale.

Les défenseurs en Thaïlande se battent pour la reconnaissance du mariage homosexuel depuis plus d'une décennie. "Cette loi représente une étape importante vers l'égalité en Thaïlande", a déclaré Waadao Chumaporn, défenseur de la communauté LGBTQ. Elle prévoit d'organiser une grande cérémonie de mariage pour plus d'un millier de couples LGBTQ à la mise en œuvre de la loi le 22 janvier.

Bien que la Thaïlande soit connue dans le monde entier pour son acceptation des couples homosexuels, une partie importante de la population thaïlandaise, principalement bouddhiste, reste conservatrice. De nombreux individus LGBTQ rapportent faire face à la discrimination.

