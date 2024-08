Le roi Charles remercie la police.

À la suite de l'attaque au couteau contre trois écolières à Southport, en Angleterre, des extrémistes de droite ont ciblé des entreprises musulmanes dans tout le pays. Des milliers de policiers ont contenu la violence dans des incidents parfois dangereux. Le roi Charles III les a personnellement remerciés pour cela.

Le roi Charles III a exprimé sa gratitude à la police suite aux émeutes d'extrême droite. Le monarque a discuté de la situation avec le Premier ministre Keir Starmer et des représentants de la police, a déclaré un porte-parole du palais. Charles a "exprimé sa reconnaissance sincère à la police et aux services d'urgence pour tout ce qu'ils font pour restaurer la paix dans les zones touchées". Il a également été "encouragé par de nombreux exemples d'esprit communautaire". La passion et la résilience de la majorité, a-t-il déclaré, était une réponse à l'agressivité et à la criminalité d'une minorité, utilisant son langage habituel.

"Il espère que les valeurs partagées de respect mutuel et de compréhension renforceront et uniront davantage la nation", a déclaré le porte-parole. Le roi souhaite visiter les zones touchées, mais ne le fera que si cela n'ajoute pas de stress supplémentaire à la police.

740 personnes arrêtées depuis

À la suite d'une attaque au couteau mortelle à Southport, près de Liverpool, où trois filles âgées d'environ 12 ans sont décédées et d'autres ont été blessées, des émeutes d'extrême droite ont maintenu de nombreuses villes anglaises en alerte pendant des jours. Elles ont ciblé des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, des mosquées, des magasins et des forces de sécurité. Des milliers de policiers ont été déployés, avec des dozens blessés.

Le mercredi, des milliers de personnes dans différentes villes anglaises ont manifesté pacifiquement contre la violence. Depuis, la situation s'est calmée. Cependant, le Premier ministre Keir Starmer a souligné que la police resterait en alerte maximale.

Selon l'agence de presse PA, environ 740 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à ou incité à la violence. Plus de 300 ont été inculpées, et des dozens ont été condamnées à des peines de prison de durées variables.

