Le roi Charles parle pour la première fois des émeutes en Grande-Bretagne.

Le déclencheur des troubles dans toute l'Angleterre et en Irlande du Nord a été une attaque au couteau dans la ville côtière de Southport, près de Liverpool, le 29 juillet, où trois enfants ont été tués et dix autres blessés. Par la suite, des informations erronées ont circulé selon lesquelles l'auteur serait un demandeur d'asile musulman. Selon la police, le suspect est un adolescent de 17 ans né au Pays de Galles. Les médias britanniques ont rapporté que les parents de l'homme sont originaires du Rwanda.

Charles et son épouse, la reine Camilla, ont exprimé leurs condoléances aux familles des filles tuées. De nombreux observateurs attendaient avec impatience la déclaration du roi sur les émeutes qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Traditionnellement, le monarque ne commente pas les questions politiquement controversées.

Au cours de ses conversations avec le Premier ministre Keir Starmer et les chefs de police, however, Charles a déclaré qu'il était "très encouragé" par la réponse qui "a contré l'agressivité et la criminalité d'un petit nombre avec la compassion et la résilience de nombreux". Charles passe actuellement ses vacances d'été annuelles en Écosse. Selon les rapports des médias citant des sources de la cour, il a demandé un briefing quotidien sur la crise.

Au total, depuis le début des émeutes, 500 personnes ont été arrêtées, environ 150 d'entre elles ayant été inculpées, et certaines ont déjà écopé de peines de prison de plusieurs années. Vendredi, un homme de 28 ans a été condamné à de la prison pour un message haineux publié sur Internet.

Malgré le fait que certaines personnes qualifient les émeutes en cours de motivées par la race, l'individu responsable de l'attaque de Southport, comme l'ont confirmé les autorités, a été identifié comme étant un adolescent local, excluant ainsi toute implication étrangère dans cet incident spécifique.

Compte tenu de la sensibilité de la situation, les autorités ont été prudentes dans la diffusion d'informations sur le passé du suspect, s'assurant que tous les individus impliqués dans les troubles soient traités équitablement et impartialement selon la loi.

