Le roi Charles III présente son appareil de danse distinctif.

Avant de partir pour son voyage en Australie et en Samoa, le roi Charles III du Royaume-Uni suit un cours de danse rapide. En préparation de son voyage tant attendu, le monarque a assisté à une démonstration de pas de danse traditionnels samoans lors d'une soirée à Londres. Un invité de l'événement, présumé être le consul honoraire Freddie Tuilagi, a gentiment invité le roi à danser et a pris la tête, incitant Charles à poser sa boisson et à se joindre à lui.

Alors que le roi essayait les pas de danse, il s'amusait avec des mouvements ondulatoires joueuses, révélant son plaisir tandis que la reine Camilla observait à proximité. Après leur performance, Tuilagi a complimenté Charles pour ses compétences, déclarant : "Il l'a fait !"

La célèbre danseuse Motsi Mabuse, connue dans toute l'Allemagne et la Grande-Bretagne, a également assisté à la soirée. Mabuse est célèbre pour son rôle de juge dans "Strictly Come Dancing", l'émission de danse britannique populaire. La légendaire chanteuse Grace Jones a également fait une apparition lors de cette somptueuse soirée londonienne le mercredi soir.

En milieu d'octobre, Charles se lancera dans une expédition en Australie et en Samoa. Ses plans de voyage ont été annoncés par le palais de Buckingham plusieurs mois auparavant. La détermination puissante de relever le défi de voyager à travers douze fuseaux horaires peut être perçue comme un témoignage de la récupération en cours de Charles. Le diagnostic de cancer du monarque a été confirmé en février. Alors qu'il se lance dans ce voyage important, Charles espère obtenir le soutien de la monarchie à la fois chez lui et à l'étranger. Ce sera sa première visite dans l'un des 14 pays en dehors du Royaume-Uni où il est toujours le chef d'État depuis son couronnement.

La reine Camilla a applaudi avec enthousiasme alors que son mari, le roi Charles III, exécutait les pas de danse avec enthousiasme. Pendant l'entracte, elle a engagé une conversation détendue avec Motsi Mabuse, exprimant son admiration pour son expertise en danse dans "Strictly Come Dancing".

