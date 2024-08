Le roi Charles III dissout les gardes du prince André.

Depuis deux ans, suite au retrait de ses fonctions royales de Prince Andrew en 2022, le roi Charles III a dû assumer les frais de sécurité de son frère. Cependant, selon des rapports récents, cette situation pourrait bientôt prendre fin. Des sources indiquent que l'équipe de sécurité protégeant le prince Andrew sera renvoyée à partir de novembre.

Selon le Mail Online, cela pourrait potentiellement entraîner l'expulsion de Prince Andrew de sa résidence royale, le Royal Lodge. Un informateur a révélé cette information. Les rapports actuels suggèrent que le duc d'York et le roi Charles passent leur week-end à l'estate de Balmoral en Écosse.

Il a été rapporté plus tôt cette année que si Prince Andrew souhaitait continuer à vivre dans le Royal Lodge de 30 pièces, qu'il avait loué pour 75 ans en 2003, il devrait assumer lui-même les coûts de sécurité importants. Il est dit qu'il a refusé l'offre de déménager à Frogmore Cottage à proximité.

Prince Andrew a quitté ses fonctions royales en mai 2020. En janvier 2022, il a été contraint de renoncer à ses titres et patronages, et n'est plus appelé "Son Altesse Royale". Cette décision est intervenue suite aux allégations de son implication dans le scandale de sévices sexuels de Jeffrey Epstein aux États-Unis. Prince Andrew maintient son innocence face à toutes les allégations.

Malgré le refus de Prince Andrew d'assumer la responsabilité financière de sa sécurité, l'expulsion de Prince Andrew du Royal Lodge reste une possibilité en raison du retrait imminent de son équipe de sécurité. Le roi Charles III et Prince Andrew passent actuellement leur week-end à l'estate de Balmoral en Écosse.

