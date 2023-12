Le roi Charles III appelle à la compassion dans son discours de Noël

Le message de Noël - une tradition royale qui remonte à plus de 90 ans - a été filmé dans la salle centrale du palais de Buckingham, qui donne sur son célèbre balcon surplombant le mémorial de la Reine Victoria et le Mall.

En réfléchissant aux douze mois écoulés, le roi s'est appuyé sur l'élément central de la foi chrétienne, qui consiste à traiter les autres comme on voudrait être traité.

"En ces temps de conflits de plus en plus tragiques dans le monde, je prie pour que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres", a déclaré le roi. Les paroles de Jésus semblent plus que jamais d'actualité : "Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent".

Le souverain de 75 ans, qui a été un fervent défenseur des questions écologiques pendant une grande partie de sa vie et qui s'est récemment exprimé lors du sommet sur le climat COP28, a également abordé la question de l'environnement lors de son discours.

Il a déclaré à la nation et au Commonwealth qu'après des décennies de campagne en faveur de l'environnement, il était "très inspiré" de voir "une prise de conscience croissante de la façon dont nous devons protéger la Terre et notre monde naturel en tant que foyer unique que nous partageons tous".

Pendant qu'il transmettait son message festif, un arbre de Noël replantable, orné de décorations durables faites de bois, de verre, de papier, de pommes de pin et d'oranges séchées, était visible au-dessus de l'épaule du monarque.

"Au cours de l'année écoulée, mon cœur a été réchauffé par d'innombrables exemples de la façon imaginative dont les gens prennent soin les uns des autres, en faisant un effort supplémentaire pour aider ceux qui les entourent simplement parce qu'ils savent que c'est la bonne chose à faire : au travail et à la maison, au sein des communautés et entre elles", a déclaré le roi Charles.

Le monarque a également rendu hommage à "l'armée désintéressée" des bénévoles qui soutiennent leurs communautés, les qualifiant de "colonne vertébrale essentielle de notre société".

Le roi Charles a ajouté que son épouse et lui avaient été "ravis" de la présence de représentants des communautés au sein de la congrégation du couronnement en mai. "Leur présence signifiait beaucoup pour nous deux et soulignait la signification du couronnement lui-même : avant tout, un appel à nous servir les uns les autres, à aimer et à prendre soin de tous", a-t-il déclaré.

Des images de la cérémonie du couronnement et de l'apparition au balcon ont été diffusées en même temps que le message du roi. D'autres moments forts de l'année ont montré des membres de la famille royale lors de divers engagements.

Le roi Charles et la reine Camilla ont visité un centre de distribution de produits alimentaires excédentaires dans la banlieue de Londres, à l'occasion du lancement du projet alimentaire du couronnement en novembre. Le prince et la princesse de Galles, ainsi que leurs enfants, ont été vus en train d'aider des scouts lors des célébrations du week-end du couronnement. Le prince Edward et son épouse, Sophie, ont participé à des événements en Écosse, tandis qu'Anne, princesse royale, a visité la Household Division of Coldstream Guards à Wellington Barracks après des répétitions nocturnes en vue du week-end du couronnement.

Dans son message de Noël, le roi a également salué les autres religions, soulignant que de nombreuses "grandes religions du monde" célèbrent les fêtes par un repas spécial. Il a ajouté que c'était "l'occasion pour les familles et les amis de se réunir, toutes générations confondues, l'acte de partager la nourriture ajoutant à la convivialité et à l'unité".

Charles a terminé son discours festif en remerciant "tous ceux qui se servent les uns les autres" et tous ceux qui "prennent soin de notre maison commune".

Plus tôt dans la journée de lundi, le roi a conduit la famille royale à l'église Sainte-Marie-Madeleine, située sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, pour l'office annuel du jour de Noël.

Pendant ce temps, le prince et la princesse de Galles ont marqué le jour de Noël en publiant une nouvelle photo de leurs trois enfants.

La princesse Charlotte, rayonnante, entoure de ses bras ses frères, les princes George et Louis, sur ce cliché en noir et blanc pris par le photographe britannique Josh Shinner.

Comme sur la carte de Noël de la famille, les trois enfants sont habillés de manière décontractée et assis sur un banc en bois dans la photo publiée sur les comptes de médias sociaux du couple lundi.

