- Le roi Charles fait appel au peuple.

Les émeutes xénophobes au Royaume-Uni continuent de nécessiter des déploiements policiers importants. Pour la première fois, le roi Charles III (75 ans) a pris la parole au sujet des troubles, louant à la fois la police et les contre-manifestants. Un porte-parole du palais de Buckingham, citant la BBC, a rapporté les propos du monarque, actuellement en Écosse, selon lesquels : "Le roi souhaite exprimer son encouragement face aux nombreuses manifestations d'esprit communautaire qui s'opposent à l'agressivité et à la criminalité par la compassion et la résilience."

Il a également exprimé sa "reconnaissance sincère à la police et aux services d'urgence pour tout ce qu'ils font pour rétablir la paix dans les zones touchées par la violence." Il espère que "les valeurs partagées de respect mutuel et de compréhension continueront à renforcer et à unir la nation."

Attaque brutale comme déclencheur

Les émeutes anti-immigrants ont été déclenchées par une attaque au couteau d'un adolescent de 17 ans dans la ville côtière de Southport. Trois enfants sont décédés pendant qu'ils assistaient à un cours de danse de Taylor Swift, et dix autres ont été blessés, certains gravement.

Swift a par la suite exprimé son choc face à cet acte de violence : "L'horreur de l'attaque d'hier à Southport me frappe encore et je suis tout simplement choquée... La perte de vie et d'innocence et le traumatisme horrible infligé à tous les présents, aux familles et aux premiers intervenants. Ils n'étaient que des enfants à un cours de danse", a-t-elle écrit sur Instagram. Elle a déclaré être "sans mots pour exprimer ses condoléances aux familles".

Depuis, des contre-manifestations contre les émeutes des groupes d'extrême droite ont eu lieu dans plusieurs villes, avec des milliers de personnes manifestant contre le racisme et le fascisme.

L'attaque au couteau à Southport, qui a entraîné la mort tragique de trois enfants et des blessures chez d'autres, a déclenché des émeutes xénophobes dans tout le Royaume-Uni. Le roi Charles III a exprimé sa gratitude à la police et aux services d'urgence pour leurs efforts pour rétablir la paix à Southport.

Lire aussi: