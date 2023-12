Le roi Charles et le prince William ont-ils assuré la monarchie ?

Au terme d'une année riche en événements pour la famille royale britannique, il ne peut y avoir qu'un seul événement marquant : le couronnement. Moment historique, le couronnement a officialisé le passage de Charles de prince à souverain et a permis au nouveau roi d'intégrer des éléments modernes aux rites anciens.

Alors que l'accent était mis sur le couronnement et tout l'apparat qui l'accompagnait, Charles a modernisé certaines des parties les plus désuètes du rituel afin de mieux refléter la société contemporaine. Il ne s'agissait plus d'un événement d'établissement et des efforts ont été faits pour illustrer la diversité des croyances dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui.

Certaines de ces modifications ont pris la forme d'une congrégation plus représentative, de la reconnaissance de plusieurs religions, de compositions musicales originales et d'une tentative de donner au public un rôle plus actif dans les procédures par le biais d'un serment d'allégeance - une décision qui s'est avérée controversée.

Au cours des mois qui ont suivi, le roi s'est concentré sur les affaires courantes de la monarchie, avec sa boîte rouge quotidienne du gouvernement et des royaumes du Commonwealth, en plus de tous les déplacements, audiences et réceptions. C'est là que les observateurs de la vie royale peuvent constater l'un des premiers changements notables entre Charles et sa défunte mère.

Alors que la reine Élisabeth II se donnait beaucoup de mal pour éviter tout semblant de partialité, Charles est souvent allé dans la direction opposée. Il n'a pas eu peur de s'effacer dans les grands moments, prenant part à des réunions qui pouvaient être considérées comme controversées.

Son style de leadership l'a amené à placer l' environnement au premier plan de ses engagements, tout en profitant d'autres rencontres pour mettre en lumière la crise des réfugiés, reconnaître des communautés négligées comme la génération Windrush et affronter des chapitres sombres de l'histoire britannique, comme il l'a fait lors d'une visite au Kenya.

Très tôt, il a promis d'être le défenseur de toutes les religions et il a tenu parole en intégrant régulièrement des événements interreligieux dans son agenda chargé.

La position de la Reine sur les questions d'actualité est restée un mystère pour la plupart d'entre nous tout au long de sa vie. Charles a trouvé le moyen de faire connaître son point de vue, sans outrepasser les paramètres de son nouveau rôle. Il s'est appuyé sur son pouvoir de convocation - un attribut pour lequel il a souvent été loué - mais plutôt que de s'exprimer publiquement sur des sujets, il a évolué vers une stratégie d'écoute.

Ce faisant, il a pu conserver sa neutralité tout en utilisant ce qu'il a appris pour éclairer ses conversations dans les couloirs du pouvoir. Ce changement lui a permis de se montrer plus accessible, et l'ouverture à la confrontation avec les péchés du passé a été largement accueillie comme un premier pas positif.

L'une des conventions qu'il a héritées de sa mère est de ne jamais donner d'interviews, et c'est là que le prince William est intervenu. Le prince de Galles a remanié la stratégie médiatique du palais de Kensington afin de gagner le soutien des jeunes générations apathiques à la monarchie, en proposant des vidéos très élaborées sur les coulisses des médias sociaux.

Le défi de William a été de différencier son mandat de prince de Galles de celui de son père.

Il s'est vu confier un grand nombre de patronages autrefois détenus par Charles, mais n'a pas repris les nombreuses organisations caritatives qu'il avait fondées et qui ont ensuite été rebaptisées en l'honneur du roi. Au lieu de cela, il met en avant ses propres projets, comme son initiative quinquennale de lutte contre le sans-abrisme ou son ambitieux prix écologique Earthshot, auquel il a déjà consacré des années de sa vie.

Donnant un aperçu de sa vision pour les années à venir lors de sa visite à Singapour en novembre pour la remise de son prix vert, William a déclaré qu'il souhaitait aller au-delà de la mise en lumière de problèmes, comme sa famille l'a fait dans le passé. Son objectif est d'être plus intentionnel plutôt que de s'occuper de centaines de causes, et d'"apporter un changement et d'amener à la table des gens qui peuvent faire le changement si je ne peux pas le faire".

Les successeurs directs se réinventent en même temps que leurs épouses. Catherine, princesse de Galles, ne se contente plus de rester sur la touche pour soutenir son mari. Au cours de l'année qui a suivi la mort de la reine, elle a recentré son action et lancé ses propres projets, qui, elle l'espère, définiront son service royal - par exemple, sa campagne "Shaping Us", qui invite le public à investir dans les premières années de la vie d'un enfant, qui sont décisives pour son développement.

Pour Camilla, 2023 a été l'année de son acceptation en tant que reine. À l'aube de 2024, on peut s'attendre à ce que son agenda soit de plus en plus chargé à mesure qu'elle dévoilera ses priorités. Un petit indice de ce qui l'attend est apparu récemment lorsqu'elle a annoncé qu'elle se lancerait dans le monde du podcasting lorsque son association littéraire, la Queen's Reading Room, lancera sa propre série en janvier.

Mais l'année n'a pas été de tout repos pour le clan Windsor.

Si Charles a tenu le cap, il n'en a pas moins été confronté à des difficultés. L'agitation autour de la relation fracturée avec les Sussex a persisté depuis que le prince Harry a publié ses mémoires très discutés, Spare, en janvier. Il est revenu brièvement au Royaume-Uni pour le couronnement et pour comparaître devant le tribunal alors qu'il mène plusieurs actions en justice contre la presse tabloïd britannique, ce qui a relancé la polémique sur l'animosité familiale.

Depuis, on a évoqué un rameau d'olivier, après que le prince aurait téléphoné à Charles pour son 75e anniversaire, mais il ne semble pas y avoir eu d'évolution entre les deux frères, autrefois si proches.

Les spéculations et les gros titres ne devraient pas se calmer dans les mois à venir, après que le duc de Sussex a récemment remporté une victoire importante contre un éditeur britannique dans une affaire historique de piratage téléphonique. Cette victoire soutiendra sans aucun doute sa mission plus large de réformer la presse tabloïd britannique, mais il reste à voir si ses appels aux autorités pour qu'elles envisagent d'engager de nouvelles poursuites pénales seront entendus.

La firme s'est également retrouvée entraînée dans le conflit de la course royale avec la publication d'un nouveau livre provocateur d'Omid Scobie. La version néerlandaise de "Endgame : Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" mentionnait deux membres de la famille qui auraient discuté de la couleur de peau du fils des Sussex, Archie, avant sa naissance. Le livre a été brièvement retiré des rayons, mais le mal était fait.

Toutefois, une source royale a déclaré à CNN à l'époque que le palais "envisageait toutes les options", faisant allusion à des conversations sur des actions en justice à l'intérieur des murs du palais.

Les autorités ont également dû faire face à des manifestants anti-monarchie de plus en plus virulents. La police londonienne a dû faire face à des réactions virulentes face à ce que beaucoup considéraient comme un maintien de l'ordre inutilement musclé à l'égard des activistes pendant le couronnement. Certains militants ont même organisé une manifestation dans l'enceinte du palais de Buckingham en septembre.

Il n'était pas rare de voir un petit contingent de manifestants républicains lors des événements organisés par la Reine. Toutefois, depuis l'accession de Charles au trône, on constate une augmentation sensible du nombre de manifestants brandissant des pancartes et scandant "Pas mon roi".

Un sondage réalisé par CNN à la veille du couronnement a révélé que le soutien à la monarchie était en déclin depuis longtemps, suggérant que la question républicaine était un sujet auquel Charles devrait faire face au début de son règne.

L'année du couronnement a été marquée par une omission flagrante : la visite d'un royaume du Commonwealth. Charles étant le chef d'État de 14 autres pays en plus du Royaume-Uni, il n'a pas échappé à de nombreux experts royaux qu'il ne s'est pas encore rendu dans l'un d'entre eux.

Ces dernières semaines, les médias britanniques ont de plus en plus spéculé sur la possibilité d'une visite du roi et de la reine au Canada. Il est également question d'un passage par l'Australie et la Nouvelle-Zélande plus tard dans l'année, à l'occasion de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra à Samoa.

Ces dernières années, les voyages dans les royaumes ont été marqués par un sentiment croissant de colère à l'égard de l'héritage impérialiste de la Grande-Bretagne, tandis que les mouvements républicains locaux, soutenus par la décision de la Barbade, il y a deux ans, de rompre ses propres liens avec la couronne, ont pris de l'ampleur.

La famille royale a soutenu que le destin d'un royaume ne dépendait que de ce pays et a reconnu publiquement les périodes sombres de l'histoire commune. Toutefois, la contrition ne mènera le roi que jusqu'à un certain point et pourrait ne pas suffire à préserver les liens à l'avenir.

Alors que l'année du couronnement touche à sa fin, les membres de la famille royale en exercice ont réussi à assurer la continuité et à maintenir l'élan de la monarchie. Charles s'est avéré être une paire de mains sûres, gérant la transition entre les souverains et évitant tout désastre majeur au début de son règne. Mais maintenant que la période de lune de miel est terminée, d'anciens défis refont surface et la question demeure : Sera-t-il capable de continuer à gagner le soutien de ses sujets ?

