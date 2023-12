Le Rock montre un crâne de T-Rex géant, "Stan", lors de l'émission ManningCast de Monday Night Football.

Dwayne "The Rock" Johnson a participé à la dernière émission du ManningCast de la saison NFL de cette année, animée par le légendaire duo fraternel de football Peyton et Eli Manning, avec la plus inhabituelle des toiles de fond - un T-Rex.

Johnson a rejoint l'émission de remplacement d'ESPN2 pendant le deuxième quart-temps de la victoire des Rams de Los Angeles sur les Cardinals de l'Arizona dans le cadre de la wild-card des séries éliminatoires de la NFC. Il était en train de réfléchir à sa carrière de footballeur à l'université de Miami lorsque Eli Manning a montré le dinosaure derrière son invité.

"J'ai un crâne de T-Rex, oui", a déclaré Johnson en riant.

"C'est Stan. En fait, Stan est le crâne de T-Rex le plus complet jamais trouvé par un paléontologue - un jeune paléontologue - et il s'appelait Stan, donc cette tête de T-Rex porte son nom.

"C'est plutôt cool et impressionnant, n'est-ce pas ?

a répondu Eli Manning : "J'aime bien. J'aime bien."

En octobre 2020, un fossile de T-Rex de 39 pieds - surnommé Stan d'après son découvreur Stan Sacrison qui a excavé les restes en 1992 - a été vendu à un acheteur anonyme lors d'une vente aux enchères en direct de Christie's pour un montant de 31 847 500 dollars, selon le National Geographic.

Découvert dans une région reculée qui s'étend sur le Dakota du Nord et du Sud, le Wyoming et le Montana, le squelette est considéré comme l'un des exemples les plus grands et les plus complets d'un T-Rex, avec 188 os originaux.

CNN a contacté l'agent de Dwayne Johnson pour connaître l'origine de son crâne de T-Rex.

LIRE : Dwayne Johnson s'étonne que sa fille Simone le suive à la WWE

La bouteille à la main

Plus tôt dans le deuxième quart-temps, Johnson a offert un moment de génie comique involontaire après qu'Eli Manning lui ait demandé comment il pourrait énergiser une équipe des Cardinals meurtrie - menée 14-0 à la troisième tentative et sept.

Il n'est pas étranger aux discours de motivation, et Johnson a prononcé un vibrant discours d'encouragement alors que les joueurs s'alignaient pour le coup d'envoi.

"Ecoutez, vous n'avez qu'une seule chance, vous avez une opportunité - vous devez gratter, griffer, vous battre, mordre, frapper tout ce que vous pouvez pour que cela arrive", a déclaré Johnson.

"C'est une philosophie du dos au mur et lorsque vous êtes dos au mur, à chaque instant de la vie, vous n'avez qu'un seul endroit où aller, c'est vers l'avant.

Quelques secondes à peine après que Johnson eut ajouté "Let's go" à son vibrant discours, le quarterback des Cardinals Kyler Murray - sous la pression du linebacker Troy Reeder dans la zone d'en-but - a lancé une interception calamiteuse pour un pick-six, portant l'avance des Rams à 20-0.

Alors que les frères Manning sont restés bouche bée, Johnson a commencé à noyer son chagrin en buvant une bouteille de tequila.

"Je mets ça sur le compte du discours d'encouragement", a déclaré Eli Manning en riant.

Johnson quitte l'émission à la fin du deuxième quart-temps, non sans avoir été remercié par Eli Manning pour lui avoir donné un nouveau surnom : "Human Carbon Monoxide", le tueur silencieux.

Les Cardinals ont finalement réussi à marquer en deuxième mi-temps, mais ils ont tout de même été dépassés pendant les derniers quarts d'heure et se sont inclinés 34 à 11.

Les Rams affronteront les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady dans le tour de division dimanche.

Source: edition.cnn.com