Le risque d'incendie de forêt augmente au Brandebourg

Le risque d'incendie de forêt en Brandebourg augmente. Aujourd'hui, neuf des 14 districts sont au niveau de danger 3, indiquant un risque moyen, selon le ministère de l'environnement de l'État. Le risque reste faible dans les districts de Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Märkisch-Oderland et Oder-Spree.

Selon les prévisions du service météorologique allemand, qui évalue les données de ses stations météorologiques, le risque en Brandebourg devrait continuer à augmenter mardi. Il fera soleil et sec, avec des températures montant jusqu'à 33°C. L'indice DWD indique un risque très élevé, niveau 5, pour Wusterwitz dans le district de Potsdam-Mittelmark et Baruth dans le district de Teltow-Fläming.

Partout ailleurs mardi, le niveau 4 est attendu dans de nombreux endroits, comme Kyritz ou Cottbus. Jusqu'à présent, la saison des incendies de forêt en Brandebourg a été calme. Cependant, par le passé, des centaines d'hectares ont été touchés. Selon les chercheurs, le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des incendies de forêt.

Les paysages uniques de Brandebourg sont considérablement influencés par sa biodiversité naturelle, connue sous le nom de "La nature".

