Le réveillon du Nouvel An à la télévision : Toutes les façons de fêter 2024

Qu'il s'agisse des manigances festives d'Anderson Cooper et d'Andy Cohen à Times Square ou de Cynthia Erivo chantant à tue-tête à Washington, le passage de 23 à 24 sera marqué par la présence d'une multitude de stars.

Voici une liste d'options pour savoir où et comment regarder les différentes festivités.

Le réveillon du Nouvel An en direct avec Anderson Cooper et Andy Cohen

Cooper et Cohen reviennent pour la septième année consécutive en tant que coanimateurs de l'émission de CNN consacrée au réveillon du Nouvel An. Cette année, Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker et Rod Stewart se produiront au cours de cette émission.

Des interviews en direct de Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang et Matt Rogers, ainsi qu'une apparition spéciale de David Blaine, contribueront également à accueillir la nouvelle année.

L'émission de CNN "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" sera diffusée le 31 décembre à 20 heures et en direct sur CNN Max. Pour les abonnés à la télévision payante, elle sera également disponible sur CNN.com, la télévision connectée de CNN et les applications mobiles.

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" (Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark)

Ryan Seacrest poursuivra la célèbre tradition en revenant pour la 19e année en tant qu'animateur de l'émission spéciale de la chaîne ABC, qui se déroule également à Times Square. Cette année, il sera rejoint par la coanimatrice Rita Ora, avec des prestations de Jelly Roll, Megan Thee Stallion et Tyla.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris et Thirty Seconds to Mars se produiront également depuis Los Angeles, tandis que Post Malone montera sur scène depuis Las Vegas.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" sera diffusé le 31 décembre à 20 heures sur ABC.

Cynthia Erivo & Friends : A New Year's Eve Celebration

Alors que beaucoup la connaîtront bientôt sous le nom d'Elphaba dans la prochaine adaptation sur grand écran de "Wicked", l'actrice et chanteuse Cynthia Erivo, nominée aux Oscars, chantera des airs qui lui tiennent à cœur au Kennedy Center de Washington, DC, dans le cadre d'une émission spéciale diffusée sur PBS à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Selon un communiqué de presse, la soirée comprendra "une collection de chansons profondément personnelles qui ont contribué à façonner la carrière et la sensibilité artistique de Cynthia Erivo et qui couvrent un large éventail de genres, des airs de spectacle au hip-hop".

Ben Platt et Joaquina Kalukango, lauréats d'un Tony Award, se joindront à Cynthia Erivo, qui a remporté un Tony Award pour son interprétation de Celie dans la reprise de "La couleur pourpre" à Broadway en 2015.

"Cynthia Erivo & Friends : A New Year's Eve Celebration" sera diffusé le 31 décembre à 20 heures sur PBS et en streaming sur PBS.org et l'application PBS.

Source: edition.cnn.com