- Le réveil de "Sex and the City" ravise à nouveau les fans

Carrie Bradshaw continue de réutiliser des pièces de base de sa garde-robe même après vingt ans, comme le montre "Et puis comme ça..." où Sarah Jessica Parker (59 ans) réapparaît dans son rôle célèbre de "Sex and the City", en tant que New-Yorkaise branchée. Lors du tournage de la troisième saison, Parker a porté un chemisier reconnaissable qui pourrait sembler familier aux fans dévoués de "SATC".

Des photos prises le 28 août, pendant le tournage à New York, montrent Parker portant cette tenue. Elle consiste en un chemisier Chanel transparent avec des couleurs vives, comme des cœurs et le logo de la marque. Il rappelle le chemisier porté par Carrie Bradshaw à l'écran dans l'épisode "Kinder, Kinder (Hot Child in the City)" le 24 septembre 2000, avec des cœurs et le logo de la marque.

Nouveaux Accords

Dans la série originale, Carrie combinait joyeusement ce chemisier avec des Capri pants en batik lavande, un foulard turquoise, des sandales à lanières voyantes et un sac rose. Cet ensemble audacieux de la troisième saison est souvent considéré comme l'un des looks les plus célèbres de Carrie, résumant parfaitement son style unique.

Dans l'adaptation actuelle, Parker a opté pour un look moins tape-à-l'œil, associant le chemisier vibrant avec une longue jupe toujours violette et des chaussures jaunes.

Le chemisier n'est pas le seul élément de la série originale à être remis au goût du jour par les créateurs de "Et puis comme ça...", selon un entretien avec le magazine américain "People" lors du lancement en 2021. Les costumiers Molly Rogers et Danny Santiago ont révélé leurs concepts pour le reboot de la mode de Carrie, "L'élément clé de l'apparence de Carrie dans cette nouvelle série est l'équilibre entre les pièces d'hier et les pièces neuves ou d'occasion. C'est la signature de Carrie, et ce n'est pas quelque chose qu'elle a abandonné pour quelques ensembles de créateurs occasionnels. Il s'agit de donner une nouvelle vie à ces pièces vintage en les associant à des pièces modernes."

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, ce nouveau look est une agréable surprise pour le style classique de Carrie. Malgré le passage du temps, Carrie Bradshaw reste fidèle à ses goûts en matière de mode uniques et économiques.

Lire aussi: