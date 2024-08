Le rêve d'un or au basket-ball est brisé.

Après un départ palpitant en demi-finale olympique contre la France, l'équipe allemande cale alors que ses adversaires augmentent la pression. L'Allemagne se bat jusqu'au bout mais, finalement, le rêve de l'or s'envole. Cependant, la première médaille est toujours possible.

Le rêve de la finale est brisé, la première chance de médaille manquée : l'équipe allemande de basket-ball a manqué la dernière marche vers le grand coup olympique dans la revanche contre la France et la jeune pousse Victor Wembanyama. Six jours après leur victoire dominatrice en phase de groupes, les champions du monde menés par le capitaine Dennis Schröder ont perdu la demi-finale âprement disputée contre l'hôte avec un score de 69:73 (33:33). L'espoir d'une victoire olympique s'est envolé dans la salle Bercy malgré un comeback solide dans les dernières minutes, mais il reste encore une chance de gagner le bronze samedi (11h).

Devant la légende du basket-ball Dirk Nowitzki, l'équipe allemande semblait impressionnée par l'atmosphère électrique à Paris, mais Schröder, le meilleur marqueur de l'équipe DBB (18 points), n'a pas pu empêcher la défaite amère. Menés par le meilleur marqueur Guerschon Yabusele (17), l'équipe française a pris sa revanche pour leur défaite en phase de groupes devant le public enchanté.

Alors que les Français, médaillés d'argent olympique en 2021, sont assurés d'une médaille avant la finale contre les États-Unis ou la Serbie samedi (21h30), Schröder et ses coéquipiers doivent se contenter du match pour la médaille de bronze. Cependant, une troisième médaille consécutive dans un grand tournoi et une fin appropriée à l'ère réussie de l'entraîneur Gordon Herbert sont à portée de main.

Le momentum s'évanouit rapidement

Pour l'entraîneur canadien Herbert, le match pour la médaille de bronze sera son dernier en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Après avoir remporté le bronze au championnat d'Europe 2022 et l'or à la coupe du monde 2023, il rejoindra les double vainqueurs allemands Bayern Munich au début de la nouvelle saison. "Je donnerai tout", a récemment déclaré Schröder, "pour réaliser son rêve."

Schröder et Franz Wagner ont donné à l'équipe allemande un départ de rêve avec une avance de 10 points après seulement trois minutes. Cependant, le momentum initial s'est rapidement estompé. "Nous ne devons pas les sous-estimer", a prévenu Johannes Thiemann après la victoire claire en phase de groupes (85:71). Et au début, Daniel Theis a réussi à tenir en respect la superstar française Wembanyama, mais l'équipe allemande a commis de plus en plus d'erreurs.

Lorsque Wembanyama a d'abord bloqué et ensuite marqué l'égalisation (33:33), le public est devenu fou. Finalement, il a terminé avec 11 points. L'équipe DBB a marqué seulement huit points dans un deuxième quart désastreux. Après la pause, l'équipe allemande a pris

Lire aussi: