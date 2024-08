Le rêve d'or olympique brisé parce que l'athlète est trop lourd

Vinesh Vinesh devient le premier lutteur indien à atteindre une finale olympique, mais est ensuite disqualifié pour surpoids malgré ses "efforts toute la nuit". C'est le dernier chapitre de sa carrière tumultueuse. Même le Premier ministre indien Modi compatit avec elle.

La rêve de médaille d'or de la lutteuse indienne Vinesh Phogat aux Jeux olympiques de Paris a brutalement éclaté. La jeune femme de 29 ans était en surpoids lors de la pesée matinale du deuxième jour de la compétition et a été disqualifiée. Malgré les "meilleurs efforts de l'équipe toute la nuit", elle était "quelques grammes" au-dessus de la limite de 50 kg, a déclaré la délégation olympique indienne.

Même le Premier ministre indien Narendra Modi est intervenu, exprimant son choc face à l'élimination de l'athlète. "Vinesh, vous êtes un champion parmi les champions ! Vous êtes la fierté de l'Inde et un exemple pour chaque Indien", a-t-il écrit sur X. "Je souhaiterais que les mots puissent exprimer le sentiment de désespoir que je ressens. Mais je sais que vous incarnez la résilience." Il espère que l'athlète rebondira plus forte et lui souhaite bonne chance, a déclaré Modi.

Vinesh se bat pour la justice en Inde

Vinesh a fait l'histoire mardi en devenant le premier lutteur indien à atteindre une finale olympique. En chemin, elle a battu la favorite japonaise Yui Susaki. La ancienne championne d'Asie et double médaillée de bronze mondiale a attiré l'attention dans son pays non seulement pour ses exploits sur le tapis, mais aussi pour son combat pour la justice dans le sport.

Vinesh était l'une des figures de proue des protestations des lutteurs indiens contre l'ancien président du WFI Brij Bhushan l'année dernière, accusé de harcèlement sexuel et d'intimidation. During a protest march to the newly inaugurated parliament building in New Delhi in late May 2023, Vinesh and several other athletes were temporarily detained. The WFI was later suspended by the United World Wrestling (UWW).

Despite the disappointing disqualification in Paris, Vinesh's fight for justice in India continues to gain support. Her prominent role in the wrestlers' protests against alleged misconduct in the Wrestling Federation of India last year has kept her in the spotlight.

Lire aussi: