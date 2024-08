Le rêve de Malaika Mihambo de gagner le double d'or est brisé de façon spectaculaire.

Malaika Mihambo remporte l'argent aux Jeux Olympiques. La sauteuse en longueur n'a pas réussi à défendre son titre de Tokyo 2021, mais elle parvient tout de même à décrocher une médaille. Cependant, la compétition se termine de manière spectaculaire.

La sauteuse en longueur Malaika Mihambo a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. Trois ans après avoir remporté l'or à Tokyo, la trentenaire a sauté à 6.98 mètres, terminant à 12 centimètres derrière la championne olympique Tara Davis-Woodhall. Si elle avait remporté à nouveau, Mihambo aurait été la première sauteuse en longueur féminine de l'histoire à remporter deux fois de suite l'or. L'athlète de LG Kurpfalz est également double championne du monde et d'Europe.

Cette fois, la américaine Davis-Woodhall remporte l'or avec un saut de 7.10 mètres. En 2021 à Tokyo, elle avait terminé sixième. Le bronze revient à sa compatriote américaine Jasmine Moore avec un saut de 6.96 mètres.

Mihambo a tout donné. Après la compétition, elle était completely épuisée, avait du mal à respirer et s'est affaissée dans un coin du stade. Son entraîneur, Ulli Knapp, n'a pas réussi à la consoler, et l'athlète de haut niveau était en larmes. Elle a finalement eu besoin d'assistance médicale et a dû être évacuée du stade en chaise roulante. Une infection COVID-19 avait entravé sa préparation.

Des essais invalides en début de compétition

Mihambo a remporté son titre européen il y a deux mois à Rome avec un saut mondial de 7.22 mètres, la plaçant parmi les favorites pour les Jeux Olympiques. Malgré son infection COVID-19, elle a récupéré à temps. Elle s'est qualifiée pour la finale avec un saut de 6.86 mètres lors de son dernier essai après deux essais invalides.

En finale, devant 70 000 spectateurs, dont le rappeur Snoop Dogg et la gymnaste star Simone Biles, Mihambo a commencé prudemment. La coureuse de haies allemande Gesa Felicitas Krause a vu deux sauts valides de Mihambo, 6.77 mètres et 6.81 mètres, mais la compétition a commencé plus fort.

Mihambo a reculé son point de départ d'environ un mètre pour mieux toucher la planche, mais lors du moment crucial, elle a sauté à 6.86 mètres et a gaspillé 30 centimètres.

Davis-Woodhall a dépassé la marque des sept mètres lors de son deuxième essai, atterrissant à 7.05 mètres. Mihambo a ensuite sauté à 6.95 mètres, mais son prochain essai était invalidé. Davis-Woodhall a amélioré son avance de cinq centimètres, et Mihambo s'est approchée des sept mètres, décrochant ainsi sa deuxième médaille olympique. "Allez", a-t-elle dit avant son dernier essai, mais le saut pour l'or, comme à Tokyo, n'a pas eu lieu - Mihambo était à court de souffle.

