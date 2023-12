Le "retraité" de 21 ans qui a quitté la vie de rat de la Chine pour vivre dans les montagnes rurales

Il y a trois ans, Liu a quitté sa ville natale rurale de Xiaxixiang, dans le Guizhou, pour la ville de Shantou, dans le Guangdong, la province la plus riche de Chine, rejoignant ainsi une migration nationale de travailleurs de la campagne qui dure depuis des décennies et qui a alimenté l'énorme croissance du pays et créé certaines des plus grandes mégapoles du monde.

Mais Liu, qui a abandonné ses études au collège, a eu du mal à trouver un emploi. Il dit avoir été refusé par de nombreuses usines en raison de son manque de qualifications, avant de trouver du travail comme mécanicien automobile, puis comme ouvrier du bâtiment, et enfin dans une usine de vêtements.

Désabusé par les tracas de la vie urbaine, il a décidé, à la fin de l'année 2022, de tout arrêter et de retourner dans les collines ondulantes et les rivières du Guizhou. Les parents et le frère aîné de Liu ont protesté contre son départ, mais il voulait une "vie simple", dit-il, et échapper à la pression de la vie urbaine.

"À l'usine, je travaillais de 8 heures à 22 heures, plus les heures supplémentaires, mon temps ne m'appartenait pas", a récemment expliqué Liu à CNN par téléphone, alors qu'il finissait de couper des pousses de bambou. "Maintenant, je me réveille au son du gazouillis des oiseaux.

Les frustrations de Liu reflètent le désenchantement croissant des jeunes Chinois, dont beaucoup sont confrontés à un marché de l'emploi désastreux, à l'épuisement après des années d'études et de travail exténuants, ainsi qu'à l'impact traumatisant des politiques draconiennes du pays en matière de lutte contre l'ancienne pandémie.

Selon le Bureau national des statistiques, le taux de chômage des jeunes dans les villes a atteint un niveau record de 21,3 % en juin, avant que le gouvernement ne cesse de publier ces données inconfortables.

En réaction, les autorités ont encouragé les jeunes citadins à se rendre à la campagne, une proposition controversée.

En décembre dernier, le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté les jeunes à se déplacer pour "revitaliser l'économie rurale", un appel qui a suscité des comparaisons avec une campagne lancée il y a plusieurs décennies par l'ancien dirigeant Mao Zedong, au cours de laquelle des dizaines de millions de jeunes citadins ont été exilés dans des zones reculées.

M. Xi a lui-même fait partie des "jeunes exilés" et a décrit son séjour dans les régions rurales du centre de la Chine comme une expérience enrichissante qui a changé sa vie et qui a endurci son corps et son esprit.

Le village entier où le dirigeant a vécu a été transformé en un sanctuaire communiste qui lui est dédié, attirant des fonctionnaires et des touristes de tout le pays.

Les autorités de Guangdong, l'une des provinces chinoises les plus densément peuplées et l'un des principaux centres industriels, ont déclaré au début de l'année qu'elles espéraient envoyer 300 000 jeunes chômeurs à la campagne pour y trouver du travail.

Vivre dans les montagnes n'est pas sans poser de problèmes, comme l'a découvert Liu.

Au début, ses parents se sont inquiétés de sa sécurité, car il était seul dans les bois, et ils ont donc installé des caméras de surveillance dans les environs pour le garder à l'œil.

Ensuite, pour résoudre le problème de l'absence d'électricité, Liu a installé de nombreux panneaux solaires autour de la cabane.

Mais il a également trouvé une voie non conventionnelle vers le succès, une voie radicalement différente des travaux agricoles et des emplois de cols bleus que les autorités chinoises ont encouragé les jeunes urbains à rechercher.

Inspiré par la vlogueuse et influenceuse chinoise Li Ziqi, dont les vidéos sur la vie en milieu rural lui ont valu 18 millions d'abonnés sur YouTube, Liu met désormais en ligne des vlogs hebdomadaires de ses journées dans les montagnes.

Et il n'est pas le seul. Dianxi Xiaoge, une autre blogueuse culinaire chinoise, enseigne à ses plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube comment cuisiner des aliments sains depuis un village de la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Un autre couple de "retraités" de la génération Z, Xiao Chun Zi et Xin Xin's Rural Life de la province du Sichuan, diffuse également un contenu similaire à celui de Liu.

YouTube fait partie des sites de médias sociaux qui se trouvent derrière le Grand Firewall chinois, ce qui signifie qu'il n'est pas accessible à la plupart des habitants du pays.

Les vidéos de Liu vont de la construction d'un enclos pour cochons à ses interactions avec ses compagnons à fourrure, deux chiens nommés Lucky et Flower. Armé d'un téléphone et d'un trépied, sa production individuelle commence alors qu'il travaille dans les champs pour cultiver des légumes tels que le chou chinois et l'ail, et qu'il prépare de la purée de patates douces et d'herbe à poux pour ses porcelets.

Il dit ne jamais se sentir seul, ayant accès à la télévision et ses animaux lui tenant compagnie. Depuis septembre, il a rapidement attiré l'attention en ligne, avec plus de 350 000 "likes" sur ses comptes de médias sociaux.

Certains internautes ont exprimé leur admiration, l'un d'entre eux commentant : "Il sait clairement ce qu'il fait : "Il sait clairement ce qu'il fait, il a un mode de vie sain, contrairement à d'autres membres de la génération Z qui sont accros aux jeux vidéo."

Un autre a déploré : "Les années 2000 commencent à prendre leur retraite, qu'en est-il de ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 ? - faisant référence à la "retraite" de Liu de la main-d'œuvre traditionnelle à l'âge de 21 ans seulement.

D'autres étaient plus sceptiques : "Vous n'avez rien à faire à la maison ? Vous faites toutes ces choses insignifiantes et vous vous allongez ?", a écrit un commentateur.

Lemouvement du "lying flat" - "tangping" en chinois - a explosé en popularité parmi les jeunes en 2021, les appelant à rejeter les pressions sociales qui les poussent à travailler dur, à se marier, à avoir des enfants et à acheter des biens immobiliers.

Au lieu de travailler sans relâche pour atteindre ces objectifs traditionnels, dont beaucoup disent aujourd'hui qu'ils sont de moins en moins rentables, les gens devraient mener une vie simple, selon cette philosophie.

Liu a répondu à ses détracteurs.

Peut-être que ceux qui ne me connaissent pas y verraient une forme de "mensonge", mais je ne suis pas d'accord", a-t-il déclaré. "J'ai construit toute ma maison à partir de zéro... la vie dans les montagnes n'est pas tellement plus facile que de travailler en ville.

Pour maintenir son mode de vie rural, il incorpore de la publicité et du placement de produits dans ses vidéos. En vendant de la crème pour les mains, des nettoyants pour le visage ou des nouilles aigre-douces, il se procure un petit revenu qui lui permet d'améliorer ses conditions de vie.

À l'avenir, Liu prévoit également d'agrandir sa maison pour construire un enclos à poulets, afin de pouvoir vendre de la viande en ligne. Enfin, il encourage ceux qui souhaitent s'installer à la campagne à y créer leur propre entreprise.

"La vie dans les montagnes est bien meilleure que la vie en ville - même l'eau potable coûte de l'argent en ville", a-t-il déclaré.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com