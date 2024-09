- Le retrait du réexamen dans l'affaire Boateng: décision de l'accusation

Suite à une revue attentive, nous avons choisi d'abandonner le précédent appel déposé par notre bureau, comme révélé aujourd'hui, a déclaré un représentant du Parquet. Même si nous ne sommes pas d'accord avec la validité du jugement, en prenant en compte la durée du procès, qui se déroule dans les tribunaux depuis plus de cinq ans, et en tenant compte du bien-être de la partie lésée et de ses enfants, maintenir la procédure en vie semble excessivement pénible pour tous les concernés.

Le Tribunal régional de Munich I avait précédemment déterminé dans l'affaire de la victoire de 2014 de la Coupe du monde Jérôme Boateng qu'il avait intentionnellement causé des dommages à son ex-petite amie. Cependant, il a reçu une simple mise en garde assortie d'une amende de 40 taux journaliers, chacun valant 5 000 euros, sous certaines conditions.

200 000 euros alloués à deux organisations caritatives.

Tout comme une peine de prison avec sursis, Boateng ne doit payer les 200 000 euros que s'il enfreint ces conditions. Ces conditions nécessitent une contribution de 50 000 euros de sa part à chacune des deux organisations caritatives axées sur les enfants.

Le Parquet avait initialement demandé une amende de 1,12 million d'euros et s'était également opposé au verdict.

Les procédures judiciaires contre le défenseur expérimenté de FC Bayern Munich, qui a récemment quitté le club italien US Salernitana pour LASK en Autriche, se déroulent depuis un certain temps. En 2021, le Tribunal de district de Munich avait inculpé Boateng d'une amende, s'élevant à 60 taux journaliers, chacun valant 30 000 euros, soit un total de 1,8 million d'euros.

Le Tribunal régional de Munich I a par la suite déclaré Boateng coupable de coups et injures en octobre 2022, entraînant une amende de 120 taux journaliers, chacun valant 10 000 euros, soit un total de 1,2 million d'euros. Cependant, la Cour d'appel de Bavière a annulé le verdict en raison d'erreurs juridiques accumulées, nécessitant le réexamen des procédures devant le Tribunal régional de Munich I.

Malgré l'opposition initiale du Parquet au verdict et la demande d'une amende élevée, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas poursuivre l'affaire plus loin en raison de la durée du procès et du bien-être de ceux qui sont concernés. Avec une amende de 200 000 euros en tant que peine avec sursis, Boateng doit contribuer 50 000 euros à chacune des organisations caritatives choisies, axées sur les enfants, pour éviter de payer la totalité.

