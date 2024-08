Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan continue de poser des défis à Biden et Harris alors qu'un autre chef militaire exprime ses inquiétudes sur les politiques de Trump.

Un nouvel éclairage de l'intérieur sur la présidence de Donald Trump en tant que commandant en chef suscite des préoccupations quant à son style de leadership précédent, poursuivant une tendance critique des généraux à la retraite qui ont servi sous ses ordres.

Trump, quant à lui, a aiguisé sa critique de l'administration Biden et de la vice-présidente Kamala Harris spécifiquement, les accusant de la conclusion hâtive de la guerre de longue date des États-Unis en Afghanistan, malgré le fait que cette stratégie ait été initialement conçue pendant son mandat.

'Loyauté Compétitive'

Le dernier compte rendu de la présidence de Trump vient du lieutenant-général H.R. McMaster, qui a servi comme son conseiller à la sécurité nationale. Contrairement à d'autres officiels militaires qui ont servi sous Trump, McMaster s'est abstenu de critiquer publiquement son ancien patron après la Maison Blanche.

Peter Bergen de CNN discute du nouveau livre de McMaster, « En guerre contre nous-mêmes : mon tour de service à la Maison Blanche de Trump ».

Une Série de Généraux Critiquant Trump

Ajoutez le compte rendu de McMaster à la liste croissante de généraux qui ont exprimé leurs préoccupations quant à leur temps à la Maison Blanche de Trump, notamment le général à la retraite John Kelly, chef de cabinet de Trump ; le général à retraite James Mattis, secrétaire à la Défense de Trump ; et le général Mark Milley, chef d'état-major des armées de Trump.

Et lundi, plus de 200 républicains qui ont travaillé pour les anciens présidents George H.W. Bush et George W. Bush, l'ancien sénateur John McCain ou le sénateur Mitt Romney ont ajouté leurs signatures à une lettre encourageant leurs collègues du parti à soutenir Harris pour la présidence.

Parmi ceux qui ont signé la lettre figurent l'ancien chef de cabinet de George H.W. Bush, Jean Becker ; les anciens chefs de cabinet de McCain, Mark Salter et Christopher Koch ; et Olivia Troye, l'ancienne conseillère à la sécurité intérieure du vice-président Mike Pence.

Cependant, Trump utilise un échec perçu au sein de l'administration Biden pour renforcer son cas pour un deuxième mandat.

L'Afghanistan Marque un Point Bas pour Biden et Harris

La politique n'a pas été directement mentionnée au cimetière national d'Arlington en Virginie lundi lorsque Trump a commémoré le troisième anniversaire de la mort de 13 militaires américains en Afghanistan, mais ces décès sont souvent invoqués sur le terrain électoral.

Des membres de la famille de certains militaires tombés sont apparus à la convention nationale républicaine en juillet et ont critiqué Biden.

Parlant sur CNN lundi depuis Fort Liberty, en Caroline du Nord, Paula Knauss Selph, la mère du sergent d'état-major Ryan Christian Knauss, qui a été tué dans l'attaque, a eu des mots durs pour Biden.

« Cette administration a essayé de passer ça sous silence, et ça ne marchera pas pour ce pays », a-t-elle déclaré, tenant Harris « responsable au même titre que le président Biden ».

Les militaires, ainsi que plus de 100 Afghans, sont morts en 2021 dans un attentat suicide à la porte de l'Abbaye de l'aéroport international de Hamid Karzai à Kaboul à la fin de deux décennies d'implication militaire directe des États-Unis en Afghanistan.

Les talibans contrôlent désormais l'Afghanistan.

La décision de retirer les militaires américains a été prise par Biden et s'est déroulée sous sa surveillance. Les républicains, dont Trump, ont transformé le retrait chaotique et meurtrier en un enjeu politique domestique contre Biden et, indirectement, Harris, qui se présente contre Trump en novembre pour remplacer Biden.

À un arrêt en Virginie après son apparition au cimetière, Trump a pointé du doigt les gens qui sont morts comme étant « tués, dans le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays, en Afghanistan, parce que nous avions un président incompétent avec des gens incompétents qui le dirigeaient, et chacun de ces gens devrait avoir été renvoyé ».

Une Nouvelle Ronde de Renvois

Parlant plus tard à une conférence de la Garde nationale à Détroit, Trump a réitéré son intention de renvoyer tous les officiels militaires supérieurs impliqués dans le retrait.

Par contraste, Harris, dans un communiqué commémorant la mort de 13 Américains, a déclaré : « Je pleure et je honore ceux qui sont tombés ». Elle a également loué Biden pour avoir pris « la décision courageuse et juste de mettre fin à la guerre la plus longue de l'Amérique ».

Cependant, la vérité est plus complexe.

Trump avait promis de retirer les troupes américaines d'Afghanistan pendant sa présidence. Son administration a initié le processus de retrait en négociait et en signant un accord avec les talibans en 2020, qui exigeait le retrait des militaires américains d'Afghanistan.

Après avoir perdu l'élection présidentielle, Trump a renvoyé son secrétaire à la Défense à l'époque, Mark Esper, renvoyé de nombreux officiels supérieurs au Pentagone et a tenté d'accélérer les retraits des États-Unis, à la fois en Afghanistan et en Europe.

Biden a retardé le retrait des militaires en Europe, mais seulement de quelques mois, tandis que Trump avait prévu de retirer les troupes américaines d'Afghanistan malgré les conditions au sol qui se détérioraient et les rapides gains des talibans.

Une Promesse Solennelle de Mettre Fin aux Conflits

Alors que Trump critique Harris et Biden pour avoir quitté l'Afghanistan, il a également juré d'être le président qui mettra fin à toutes les guerres.

À la conférence de la Garde nationale, Trump a déclaré que Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, désiraient « des guerres interminables ».

Il a également reçu l'endorsement de Tulsi Gabbard, une ancienne congressiste démocrate d'Hawaï qui a servi dans la Garde nationale de l'armée et s'est présentée à la présidence en tant que démocrate en 2020. Gabbard, maintenant indépendante, a choisi Trump, a-t-elle affirmé, parce qu'il n'a pas déclenché de nouvelles guerres pendant son mandat - un discours qui résonne avec un endorsement de 2023 du président

Les républicains de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants ont entamé leur évaluation, qui devrait être plus critique envers l'administration Biden – bien qu'un réviseur ait récemment démissionné de cette tâche, affirmant que les républicains de la commission refusent d'attribuer la moindre responsabilité à l'armée américaine, y compris Milley.

CNN's Aaron Pellish a apporté des informations supplémentaires pour ce reportage.

Cette histoire a été mise à jour avec de nouvelles informations.

La critique de Trump concernant la gestion par l'administration Biden du retrait d'Afghanistan s'étend à la vice-présidente Kamala Harris, l'accusant d'une conclusion bâclée de la guerre de longue date, malgré le fait que la stratégie ait été initialement conçue pendant son mandat. Cet incident soulève des questions sur la politique entourant le retrait d'Afghanistan.

La critique de Trump et d'ex-généraux qui ont servi sous lui met en évidence la complexité de la politique entourant sa présidence et la guerre en Afghanistan, les républicains utilisant les échecs perçus pour renforcer leur position contre l'administration Biden.

Lire aussi: