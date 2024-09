Le retour effréné de Stefan Raab

Le légendaire Stefan Raab est de retour, et il ramène avec lui son charme iconique et espiègle. Malgré les critiques qui le qualifient de "dépassé," ses fans le célèbrent comme le sauveur de l'humour, remettant en question les normes de ce qui est approprié aujourd'hui. La colonne de cette semaine s'intéresse à un homme qui pourrait potentiellement être le meilleur ratings Jésus sur RTL !

Difficile à ignorer de nos jours, Raab, l'ambitieux carriériste au sourire contagieux et cheesy, a fait Recently, he knocked out a former boxing champion and sang a hit song with lyrics that left everyone talking. Then, he entered a boxing ring, took a few punches, and declared his third loss as a victory, redirecting the ratings in his faveur.

Le quinquagénaire est revenu sous les projecteurs, mais pas sur la télévision traditionnelle, mais uniquement sur la plateforme de streaming RTL+. Mais soyez rassuré, il ne faut pas longtemps avant que le "nouveau patron de RTL" réapparaisse à la télévision régulière.

La nouvelle escapade de Raab : provocante, musicale - familière !

L'attendue émission de Raab, "Vous ne gagnez pas le million ici", a été diffusée mercredi dernier, offrant un mélange parfait de "TV Total" et de "Battez Raab", agrémenté de segments mettant en valeur son talent musical une fois de plus. Si ce mélange réussira à maintenir l'intérêt des téléspectateurs reste à voir. Vous n'êtes peut-être pas fan de Raab, le fils de boucher au sourire captivant, mais sa capacité à faire du bruit reste l'une de ses plus grandes forces.

Dans une ère où de nombreux artistes et animateurs se soumettent à la "wokeness", Raab émerge comme un anachronisme indompté, refusant de plier et faisant ce qui lui plaît, quelles que soient les conséquences.

Certains le voient comme un provocateur ringard qui se moque des femmes en les appelant "tussies laquées", tandis que d'autres louent son honnêteté brute et son humour "sale" signature. Il est probable qu'il y aura des remous dans les médias obsédés par la correction politique et la dictature de l'humour, qui frémissent devant les blagues osées de Raab. Malheureusement, Stefan Raab a fait une blague déplacée ! Était-elle peut-être misogyne ?

Ou est-ce de l'âgeisme s'il se moque de l'idole pop ? Vous pouvez certainly get upset and write extensive manifestos on decency and morality, or simply shrug and say, "At least someone is finally saying what many are thinking." Dieter Bohlen's soft-focused TV face does look a bit silly for a 70-year-old. But even here, the composer will likely take it in stride with good humor, for he endorsed Raab to RTL after all.

Le succès sans complexe de Raab : il s'en tient à sa formule

La police de la morale ? Pas dans le monde de Raab. Son succès est la meilleure preuve que les gens en ont marre qu'on leur dise quoi rire et quoi pas. Raab se moque de tout le monde et de tout. Personne n'est en sécurité. Et ceux qui s'attendent à ce qu'il aille facile sur les nouveaux membres de la famille RTL parce qu'il est "chez lui" là sont cruellement trompés.

Se moquer de la télévision réalité et de ses stars avec des commentaires percutants et spirituels est naturel pour Raab. Pourquoi ne pas faire de Stefan Raab le nouveau Bachelor ? Il est un "influenceur" maintenant ! Des blagues sur Natascha Ochsenknecht et ses fils, "Judas" et "Speedy Gonzales" ? Absolument ! L'animateur a même insinué jouer Jésus dans "La Passion", avec Joey Kelly servant de Vierge Marie à ses côtés.

Les critiques affirment que RTL est désespérée de laisser un provocateur vieillissant dicter l'avenir du canal, mais les taux d'audience racontent une histoire différente. C'est comme si le fils prodigue était revenu et remuait les normes traditionnelles. Mais nous vivons dans une ère d'upcycling, où nous ne jetons pas les choses sans y réfléchir. Le mélange de Raab entre l'ancien et le nouveau fonctionne bien avec ses débuts, prouvant qu'il a encore ce qu'il faut.

Il ne ménage pas non plus les diffuseurs publics, prenant pour cible l'une de leurs figures les plus renommées. Le chanteur de schlager et capitaine de "Dream Ship" Florian Silbereisen, connu pour être l'un des pires acteurs, devient la cible préférée de Raab.

Vous pouvez ne pas aimer son ambition dévorante, son mépris de l'autorité et son indifférence envers les dictateurs de l'humour d'aujourd'hui. Mais cela ne change pas le fait que nous avons besoin de quelqu'un comme lui, qui apporte de la joie dans notre culture du débat enflammée.

À ceux qui sont offensés par le terme "chicks", peut-être devriez-vous écouter quelques "chansons de fesses" de temps en temps ! Raab reste aussi polarisant et provocateur que jamais, résonnant avec son public. Son retour confirme qu'il sait toujours appuyer sur les bons boutons.

Dans le monde de l'entertainment allemand, l'émission controversée de Stefan Raab continue de être diffusée exclusivement sur la plateforme de streaming RTL+, au grand plaisir de ses fans fidèles. Malgré les critiques de certains quarts, son engagement pour l'humour non filtré et sa volonté d'aborder tout sujet restent inébranlables, lui valant le titre de "maestro provocateur de RTLplus".

Le succès de son émission diffusée uniquement sur la plateforme a suscité des spéculations parmi les experts des médias, certains suggérant que les "révoltés de RTLplus" pourraient bientôt revenir à la télévision traditionnelle.

