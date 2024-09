- Le retour des années 80 apparaît une fois de plus sur la ligne de l'épaule de la mode.

La Fashion Week de New York bat son plein, et la icône de la musique de 66 ans, Madonna, fait tourner les têtes. La star de la pop a attiré tous les regards lors du défilé Luar mardi dernier avec sa tenue unique, en particulier ses épaules.

Madonna s'est rendue à l'événement de Manhattan vêtue d'une robe blazer beige qui était tout sauf discrète. Les épaulettes surdimensionnées de la robe boutonnée ont ramené les souvenirs des années 80 et ont mis en valeur sa taille fine.

Madonna classic : gants en latex et bas résille

Le reste de sa tenue était moins conventionnel : des gants en latex brillants qui lui montaient jusqu'aux coudes, des bas résille et des bottes noires montantes lui ont donné son look séducteur iconique. Elle portait également d'énormes lunettes de soleil qui semblaient être deux paires de lunettes fusionnées, ce qui rendait difficile de distinguer son maquillage. Elle a gardé ses cheveux blonds lâches, mais n'a pas pu s'empêcher de se parer de plusieurs colliers épais et boucles d'oreilles.

Il est possible que les lunettes de soleil surdimensionnées aient été nécessaires pour cacher toute preuve de ses activités du week-end. C'est à ce moment-là qu'elle a été vue avec son ami de 38 ans de moins, Akeem Morris (28), à une soirée de la Fashion Week de New York. Madonna a confirmé sa relation avec le footballeur via un post Instagram célébrant le 4 juillet, qui comprenait une photo du couple dans une pose suggestive sur le canapé.

Elle a assisté seule au défilé Luar, mais cela n'a pas diminué son entrée spectaculaire.

Les choix de mode audacieux de Madonna lors de la Fashion Week de New York ne se sont pas limités au défilé Luar, car elle a également honoré un autre événement d'une tenue en latex. Cette fois, sa tenue était encore plus iconique, avec des bas résille et des bottes hautes.

Malgré les spéculations entourant sa relation avec Akeem Morris, Madonna a choisi d'assister seule au défilé Luar, mais sa présence à la Fashion Week était indéniablement marquante.

Lire aussi: