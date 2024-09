- Le retour de Tarzan sur scène voit Alexander Klaws une fois de plus sous les projecteurs.

En 2010, Alexander Klaws (41 ans), originaire de Hambourg, a fait l'histoire en incarnant pour la première fois "Tarzan" dans l'adaptation musicale de Disney - il va maintenant raviver son personnage de héros de la jungle pour 15 représentations exceptionnelles à Stuttgart l'année prochaine.

Le chanteur et acteur allemand renommé se prépare à endosser à nouveau le rôle-titre au Stage Palladium Theater de Stuttgart. Ses représentations, prévues pour janvier, février, mars et avril, promettent une twist exaltante. "Je ne veux pas être une copie carbone de moi-même par le passé", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Hambourg, "je veux insuffler une nouvelle vie dedans."

Klaws est "impatient de se lancer"

Il est rempli d'enthousiasme à l'idée des changements qui l'attendent au Stage Palladium Theater. Le spectacle peut sembler familier, mais il y a une nouvelle twist qu'il ne peut pas attendre de découvrir et de s'y immerger. "C'est comme une évolution du spectacle que je connais déjà, et j'ai vraiment hâte de plonger dedans, de l'absorber et finalement de me lancer - avec les fantastiques nouveaux membres de la distribution qui m'attendent."

Les répétitions sont imminentes, mais il est déjà étonné de voir à quel point le rôle résonne encore en lui, malgré le temps écoulé. En même temps, il prévoit de présenter une version distincte de Tarzan par rapport à son avatar de 27 ans. "Avec chaque rôle, l'acteur évolue, mais l'individu aussi. On voit les valeurs sous un nouvel angle."

La première apparition de Klaws en tant que Tarzan à Stuttgart est prévue pour le 25 janvier. "Tarzan" a été un spectacle populaire à Stuttgart depuis la fin de 2023.

Klaws a acquis sa notoriété en remportant la première saison de "Germany's Got Talent" (DSDS) sur RTL en 2003. Depuis, il a sorti six albums et interprété de nombreux rôles sur les scènes musicales, tels que Tarzan, Alfred dans "Dance of the Vampires", Sam dans "Ghost - The Musical", et le double rôle dans le musical "Jekyll & Hyde".

