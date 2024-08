- Le retour de St. Pauli est court: ils subissent une défaite contre Heidenheim

1. FC Heidenheim arrache la victoire à FC St. Pauli, absent des terrains depuis 13 ans, en match d'ouverture de la Bundesliga. L'équipe surprise de la saison dernière en Bundesliga a obtenu une victoire chanceuse 2:0 (0:0) sur la pelouse du Millerntor Stadium de Hambourg, concluant la première journée. Le promu a été la force dominante et supérieure pendant la plupart du match, mais n'a pas réussi à convertir ses occasions. Le remplaçant Paul Wanner (66.) a renversé le match avec un but pour l'équipe visiteuse. Jan Schöppner (82.) a scellé la victoire avec une tête sur corner dans les dernières minutes du match.

Environ 29 157 spectateurs ont assisté à un match intense dès le coup d'envoi, malgré un manque d'occasions de but dans les premières minutes. L'entraîneur de FC Heidenheim, Frank Schmidt, a effectué huit changements par rapport au match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence contre BK Häcken en Suède (2:1). À l'inverse, l'entraîneur fraîchement nommé de FC St. Pauli, Alexander Blessin, n'a effectué qu'un seul changement dans son équipe de départ, remplaçant Fin Stevens par Lars Ritzka, qui avait commencé lors du précédent match de la DFB-Pokal contre Hallescher FC.

FC St. Pauli prend le contrôle après 20 minutes

Au début, FC Heidenheim avait plus possession, mais n'a pas su en tirer parti efficacement. La défense de FC St. Pauli était solide. Cependant, la stratégie de Blessin pour un jeu de transition rapide n'était pas visible dans la performance des locaux. Cependant, l'équipe locale a eu la première occasion lorsque Connor Metcalfe a manqué la cible depuis 18 mètres après 20 minutes.

Par la suite, FC St. Pauli a pris le contrôle, améliorant son jeu de transition. Metcalfe a eu une autre bonne occasion 10 minutes plus tard. Positionné directement devant le gardien de but de Heidenheim, Kevin Müller, l Australien n'a pas réussi à toucher proprement la balle. Jusqu'à la pause, Hambourg a continué à dominer le match, avec Heidenheim à peine présent.

FC St. Pauli avec des occasions, Heidenheim avec le but

En deuxième mi-temps, les locaux ont joué plus agressivement, mais leurs passes finales étaient souvent imprécises, ne créant pas d'occasions claires. La défense de Heidenheim est restée solide. Ce n'est qu'à la 63e minute que le match s'est échauffé devant le but de l'équipe visiteuse : après une course solo puissante de Jackson Irvine, Morgan Guilavogui a failli donner l'avantage à Heidenheim.

Cependant, FC St. Pauli a subi un revers : le joueur prêté par Bayern, Wanner, a marqué un but parfait en contre-attaque pour Heidenheim. L'équipe locale a eu du mal à créer des occasions claires par la suite. Heidenheim a utilisé des tactiques intelligentes et a efficacement mis fin à tout doute sur sa victoire en marquant avec la tête de Schöppner.

Malgré le revers causé par le but de Wanner, FC St. Pauli a continué à presser, espérant un comeback. Cependant, ses efforts ont été vains, et Heidenheim a réussi à maintenir son avance, marquant ainsi un retour réussi en Bundesliga après 13 ans.

Avec cette victoire, FC Heidenheim a envoyé un message fort à la ligue, prouvant qu'il est capable de concourir et de gagner, même contre des adversaires difficiles comme FC St. Pauli, annonçant ainsi son potentiel retour au premier plan du football allemand.

Lire aussi: