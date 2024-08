- Le retour de la télévision est prévu pour septembre.

Luke Mockridge (35 ans) fait son retour à la télévision avec sa propre émission sur son ancienne chaîne, Sat.1, et cela se passe bientôt. Comme Sat.1 l'a confirmé un mercredi, son nouveau jeu télévisé d'humour, intitulé "Qu'y a-t-il dans la boîte ?", débutera le jeudi 12 septembre.

Dix-sept humoristes pour percer le mystère

Sat.1 avait donné un aperçu du format de l'émission lors des Screenforce Days, sans entrer dans les détails. Aujourd'hui, la chaîne partage plus d'informations : un total de 17 humoristes s'efforceront de deviner le contenu d'une mystérieuse boîte. Ils devront résoudre des énigmes créées par le public et parier sur la phrase de solution. Si une énigme reste sans solution, son créateur remportera 500 euros.

Mockridge animera l'émission sur son ancienne chaîne, offrant des indices et des conseils aux participants. Pour l'instant, dix épisodes sont prévus (diffusés les jeudis à 23h00 sur Sat.1 et Joyn). Les chroniqueurs réguliers sont Meltem Kaptan (44 ans) et Martin Klempnow (50 ans), rejoints par des invités tournant tels que Simon Gosejohann (48 ans), Wigald Boning (57 ans), Janine Kunze (50 ans), Simon Pearce (43 ans), Eko Fresh (40 ans) et Guido Cantz (53 ans), entre autres.

Le retour de Luke Mockridge à la télévision

Pour Luke Mockridge, animer "Qu'y a-t-il dans la boîte ?" marque son retour à l'animation après presque trois ans. Son ancienne partenaire avait porté de graves accusations contre lui en septembre 2021, qu'il a niées. Le parquet de Cologne a classé l'affaire, mais Mockridge est resté discret par la suite. Malgré tout, il a repris la scène en 2022, mais a évité les apparitions télévisées.

Avant cela, l'humoriste était une figure régulière sur Sat.1, animant des émissions comme "Luke ! La semaine et moi !" de 2015 à 2017, ainsi que "Luke ! L'école et moi" de 2017 à 2021, et de nombreux autres shows.

