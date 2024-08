- Le retour d'Augsbourg renforce la confiance de Thorup dans le contexte de la Bundesliga.

Entraîneur principal de FCA Jess Thorup n'était pas trop content que son équipe concède tôt dans leur match de coupe contre l'équipe de bas de tableau Viktoria Berlin. Cependant, l'entraîneur danois a trouvé du réconfort dans la réponse de son équipe. "Nous ne nous attendions pas à commencer comme ça", a admis le quinquagénaire après leur victoire 4-1. "Mais mon équipe s'est relevée ensuite. Ils ont continué à jouer, en montrant de la patience et en créant de nombreuses occasions."

Aidan Liu a ouvert le score pour l'équipe de Regionalliga dans les quatre premières minutes, rappelant certains des récents ratés de la coupe d'Augsburg. Cependant, les Souabes sont restés calmes.

Premier match de Bundesliga contre Werder

Thorup a été impressionné par la ténacité de son équipe. "Notre premier objectif était de passer. Notre deuxième objectif était de faire une bonne performance où les joueurs pensent : 'Alright, here we go, we're playing for something now'", a-t-il déclaré. "Mon équipe a bien exécuté cela, malgré être mené d'un but. Nous espérons maintenir cet état d'esprit pour notre premier match de Bundesliga le samedi prochain", a ajouté Thorup. Augsburg débutera leur parcours en ligue à domicile contre Werder Bremen (15h30/Sky).

