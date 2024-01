Le retour d'Arsenal en Ligue des champions risque de se poursuivre après le "désastre" contre Newcastle

Ce qui fait vraiment mal aux supporters d'Arsenal, c'est qu'avant ces deux matches, le club s'apprêtait à annoncer son retour au sommet du football européen.

La défaite 2-0 à St James' Park - une performance que le milieu de terrain Granit Xhaka a qualifiée de "désastre" - a porté un coup terrible aux chances d'Arsenal de terminer dans les quatre premiers de la Premier League, puisque les Gunners restent à deux points de Tottenham à un match de la fin.

Pour retrouver la quatrième place et se qualifier pour la Ligue des champions, Arsenal devra battre Everton dimanche et espérer que Norwich, la lanterne rouge, qui n'a pas gagné depuis six matches de Premier League, puisse remporter une victoire improbable contre Tottenham.

Mais en l'état actuel des choses, la défaite sans éclat de lundi semble coûter cher.

"Si quelqu'un n'est pas prêt pour ce match, qu'il reste à la maison", a déclaré Xhaka à propos de la prestation de son équipe contre Newcastle.

"Si vous n'êtes pas prêt pour ce match, si vous êtes nerveux, restez sur le banc ou à la maison, ne venez pas ici", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Il faut des gens qui ont des couilles - désolé de le dire - pour venir ici et jouer, parce que nous savons que ce match est peut-être l'un des plus importants pour nous".

Newcastle, qui n'a guère d'autre enjeu que de conforter sa place en milieu de tableau, a dominé la rencontre et aurait dû prendre l'avantage à la mi-temps, la meilleure occasion revenant à Allan Saint-Maximin après une belle chevauchée devant Takehiro Tomiyasu.

L'équipe locale prenait l'avantage dix minutes après le début de la seconde période, lorsque Ben White détournait un centre de Joelinton dans ses propres filets.

Ce but n'incitait guère Arsenal à agir, car les vagues d'attaques de Newcastle se poursuivaient et plusieurs occasions - dont une tentative audacieuse de lob d'Aaron Ramsdale - se présentaient à Callum Wilson.

Mais c'est Bruno Guimarães, après que Wilson ait été repoussé par Ramsdale à cinq minutes de la fin, qui a marqué le deuxième but de Newcastle, condamnant ainsi Arsenal à deux défaites consécutives après celle de la semaine dernière face à Tottenham.

"Newcastle a été 100 fois meilleur que nous dans tous les domaines, du début à la fin, et c'est difficile à accepter", a déclaré Mikel Arteta, le manager d'Arsenal.

"Il faut l'accepter et c'est la réalité de ce qui s'est passé aujourd'hui sur ce terrain (...). Nous n'avons pas rivalisé, nous ne sommes jamais entrés dans le match, nous nous sommes mis en difficulté à chaque fois, nous avons perdu tous les duels", a déclaré Mikel Arteta, le manager d'Arsenal.

"Dans tous les aspects du match, nous avons été deuxièmes et Newcastle aurait mérité de gagner le match, probablement avec une marge plus importante.

Ce résultat signifie qu'Arsenal participera probablement à l'Europa League la saison prochaine, et la compétition européenne de deuxième niveau comporte ses propres défis, à savoir voyager en Europe pour jouer un jeudi avant de revenir pour un match de Premier League le week-end.

Cela pourrait s'avérer difficile pour Arteta, car son équipe a souffert d'un manque de profondeur tout au long de la saison.

"L'équipe que nous avons pu construire est celle que nous avons pu construire et c'est celle qui nous a permis d'arriver jusqu'ici", a déclaré le manager après la défaite de lundi.

Le milieu de terrain Thomas Partey est absent depuis la défaite d'Arsenal contre Crystal Palace début avril, tandis que le latéral gauche Kieran Tierney se remet d'une opération du genou subie le mois dernier.

Ces blessures, associées à la décision de ne pas recruter d'autres joueurs lors de la fenêtre de transfert de janvier, pourraient avoir contribué à l'échec d'Arsenal, alors que l'indiscipline a également été un problème.

Xhaka a reçu un carton rouge en première mi-temps contre Manchester City en août, et Arsenal a perdu le match 5-0.

Lors du match retour à l'Emirates Stadium, le défenseur Gabriel a été expulsé juste avant l'heure de jeu, alors que le score était de 1-1 dans un match qu'Arsenal dominait. City s'est ensuite imposé 2-1, inscrivant son deuxième but dans les arrêts de jeu.

La semaine dernière, lors de la défaite 3-0 contre Tottenham, Rob Holding a reçu un carton rouge juste après 30 minutes de jeu.

Néanmoins, les supporters ont eu des signes d'optimisme cette saison.

La série de quatre victoires consécutives qui a précédé la défaite contre Tottenham comprenait des succès contre Chelsea, Manchester United et West Ham, et il s'agira du meilleur classement d'Arsenal en championnat sous la direction d'Arteta.

Si cette jeune équipe a fait preuve d'une grande combativité à plusieurs reprises au cours des neuf derniers mois, il sera difficile pour les supporters de ne pas penser à ce qui aurait pu être : une première participation à la Ligue des champions depuis la saison 2016/17.

Les joueurs de l'équipe de France de football ont été les premiers à se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui leur incombe : "Techniquement, ce n'est pas fini, on peut encore le faire, mais on a raté deux grosses occasions de se mettre en bonne position", a déclaré l'ailier Bukayo Saka.

"C'est vraiment dommage.

