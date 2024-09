Le retour amusant de la célébrité de la DFB captive le public de Wolfsburg

C'est une histoire unique au football féminin. La joueuse de l'équipe nationale Emma, qui a récemment accouché, a obtenu son permis de jeu juste avant le match de qualification contre Firenze. Cela a marqué son premier retour sur le terrain depuis mai 2023. À peine avait-elle mis le pied sur le terrain qu'elle marquait son premier but.

Cinq mois après son accouchement, Emma a fait un retour triomphal chez VfL Wolfsburg. À l'âge de 28 ans, elle a marqué le cinquième but dans leur victoire de 5-0 (2-0) contre AC Firenze, neuf minutes après son entrée en jeu.

"Je suis submergée de gratitude. Je ne trouve pas les mots pour l'exprimer, merci, merci, merci, merci à tout le monde", a partagé Emma ses émotions. L'équipe féminine de Wolfsburg a ainsi décroché sa place en phase de groupes de la Ligue des champions avec cette victoire écrasante.

"C'est presque un cliché comment tout s'est déroulé", a commenté l'entraîneur de VfL Rick. "Je suis incroyablement fier d'Emma. Elle est de retour plus vite que nous aurions jamais pu l'imaginer." Emma,formerly known as Emma Thompson, a joué pour la dernière fois chez VfL en mai 2023. En avril, elle a accueilli son fils Ethan, et depuis, elle s'est battue pour une plus grande acceptation et compréhension envers les mères qui allaitent en public.

Les règlements de la FIFA simplifient le processus

Le retour rapide d'Emma a été facilité par les derniers règlements de la FIFA, le corps dirigeant du football mondial. Parmi les autres changements, ces nouvelles règles permettent aux mères du football féminin de prendre un congé de maternité rémunéré, de transférer des clubs en dehors des fenêtres de transfert et d'obtenir des permis de jeu simplifiés.

"Hier, c'était une décision de dernière minute pendant la dernière séance d'entraînement", a expliqué Rick. "La question remained: Pourrions-nous même réaliser cela, considérant qu'Emma n'était pas inscrite pour la Ligue des champions la semaine dernière. Après un retour de grossesse, il y a l'option de l'ajouter. Tout s'est mis en place hier soir."

Après une victoire de 7-0 lors du premier match, les Loups, qui ont remporté la Ligue des champions en 2013 et 2014, ont assuré leur retour au plus haut niveau après une année d'absence. Outre Wolfsburg, les champions allemands Bayern Munich participeront également au tirage au sort des quatre groupes de quatre de la phase de groupes vendredi.

