Le retour à la piscine lui a fait revivre des souvenirs d'une attaque de requin, qui lui a coûté une jambe.

"C'était vraiment difficile," a-t-elle déclaré à CNN Don Riddell. "À ce moment-là, physiquement, l'eau froide envoyait ce qui semblait être des décharges électriques dans ma jambe récemment amputée en raison des nouvelles terminaisons nerveuses. Émotionnellement, entendre le bruit de l'eau a déclenché des flashbacks de l'attaque."

Cependant, il y avait "des étincelles d'optimisme", a-t-elle ajouté. "Il y avait des moments dans l'eau qui semblaient sereins et délicieux alors que j'essayais de raviver mon affection pour l'eau."

Et étonnamment, seulement 16 mois plus tard, elle nageait sur la scène la plus prestigieuse de toutes, remportant deux médailles d'argent paralympiques à Paris dans les épreuves de natation femmes S10 400 mètres nage libre et 100 mètres dos.

"C'est difficile à décrire, mais tout cela est grâce aux nombreuses personnes qui m'ont soutenue cette année, même dans les gradins pendant les Jeux de Paris," a-t-elle déclaré.

Truwit était une nageuse compétitive à l'Université Yale, majeure en sciences cognitives et en économie, et était en vacances avec son coéquipier Sophie Pilkinton lorsque l'attaque a eu lieu. Ils faisaient de la plongée sous-marine aux îles Turcs et Caïcos.

"C'était une journée terrifiante, un moment tragique que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi," a déclaré Truwit. "Mais quand je regarde en arrière maintenant, je me concentre sur le courage que Sophie et moi avons montré, et à quel point je suis reconnaissant pour la calme, les connaissances médicales et l'abnégation de Sophie qui m'a sauvé la vie."

Ils ont réussi à repousser le requin et à nager jusqu'au bateau où son ami a appliqué un garrot pour arrêter le saignement. Truwit a ensuite été évacuée par avion à l'hôpital où les médecins ont opéré trois fois avant d'amputer sa jambe gauche juste en dessous du genou, le jour de son 23e anniversaire.

"Je fais encore des flashbacks de l'attaque, et au début, j'avais plusieurs cauchemars," a-t-elle déclaré. "Ma mère passait des nuits blanches innombrables avec moi, m'aidant à les surmonter. Mais j'ai appris à affronter ma peur, en sachant que je pouvais avoir un flashback, me sentir effrayée, et quand même m'en sortir."

Peu de temps après l'attaque, Noelle Lambert, une athlète américaine paralympique de l'athlétisme, a contacté Truwit et a planté la graine de la compétition aux Jeux paralympiques.

"C'était d'abord une mission pour regagner mon amour pour la natation, puis pour avoir de l'exercice et du cardio que je manquais cruellement," a-t-elle déclaré. "C'est devenu une question: 'Et si je pouvais y arriver?' J'ai généralement eu des 'et si' qui se terminaient négativement, pleins de peur et d'anxiété. Mais ce 'et si' était excitant et plein d'espoir, entouré de tristesse et de larmes."

Sa famille, son entraîneur, qui est sorti de la retraite pour la guider à nouveau vers la natation compétitive, et ses amis, y compris ceux qui lui ont sauvé la vie, étaient tous là à l'acclamer lorsqu'elle a remporté ses médailles d'argent, écrivant sur Instagram, "Mes sauveurs, mes héros, mes sœurs, mes meilleures amies. Les plus

Lire aussi: