Le retard persistent de la récupération du cargo Verity est en cours.

Aujourd'hui était censé être le jour de la conclusion de l'opération de sauvetage de la partie finale du cargo "Verity" coulé en 2023. Mais une fois de plus, des complications sont apparues. Cette fois, la rambarde utilisée pour fixer les chaînes servant à tirer la partie avant du navire depuis le fond de l'océan s'est cassée. En conséquence, les plongeurs doivent être appelés à nouveau, reportant ainsi l'opération de sauvetage.

Selon Marc Antony Rooijakkers, l'un des chefs de l'équipe de sauvetage, les chaînes attachées au navire pour tirer sa partie avant du fond marin ont glissé et sont tombées dans l'océan. Les chaînes avaient été attachées temporairement à la rambarde de "Verity". Malgré le déploiement par la Direction générale des voies navigables et de la navigation de Bonn d'une grue européenne puissante pour aider à cette opération de sauvetage, le travail est sérieusement entravé par les conditions météorologiques et de marée. "Nos heures de travail sont limitées", a déclaré Rooijakkers. Initialement, il était prévu de sauver le reste important des débris aujourd'hui, mais il est actuellement incertain que cela se produise.

Initialement, l'une des grues flottantes les plus puissantes d'Europe, la Hebo Lift ten, a été déployée pour sauver ce navire brisé. Cette grue est capable de lever jusqu'à 2200 tonnes. Vendredi, la section arrière du navire a été sauvée. Le navire avait déjà été divisé en deux parties sous l'eau. Ces parties de débris doivent être fixées sur une plateforme, remorquées aux Pays-Bas et éliminées correctement. Une zone restreinte d'un rayon d'une mille marine entoure le site en raison de l'opération de sauvetage.

Cinq victimes rapportées après la collision

Le navire moteur côtier "Verity", long de 91 mètres et équipé d'un équipage de sept personnes, a heurté le cargo Polesie le 24 octobre 2023. Le lieu de la collision se trouve à environ 22 kilomètres au sud-ouest de l'île haute-mer de Helgoland et à 31 kilomètres au nord-est de l'île frisonne orientale de Langeoog. En conséquence de la collision, "Verity", naviguant sous le pavillon britannique, a coulé. Les autorités estiment que cinq des sept marins à bord ont péri dans l'accident. Deux marins ont été secourus de l'eau au moment de la collision.

Immédiatement après l'accident, le capitaine a été récupéré mort, et un autre corps a été découvert dans la section arrière sauvée vendredi. Trois autres marins sont toujours portés disparus. L'épave se trouve à une profondeur d'environ 40 mètres et représente une menace pour la navigation. D'un autre côté, le Polesie, transportant 22 personnes à bord, est resté navigable après l'accident.

En raison de la rambarde cassée, les plongeurs ont été appelés pour rattacher les chaînes, ce qui pourrait entraîner de nouveaux retards dans l'opération de sauvetage de l'épave de "Verity". despite the deployment of a powerful crane and favorable weather conditions, the salvage operation has been hampered by the loss of the chains tied to the ship's railing.

Lire aussi: