Mauvaise Weather avec de la pluie et de la grêle a causé des sous-sols inondés et des arbres renversés dans plusieurs villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

"Tout le personnel disponible est sur les lieux", a déclaré un porte-parole du service des pompiers de Duisburg en soirée. Presque toute la zone urbaine a été touchée. Les opérations se sont concentrées sur les problèmes liés à l'eau - inondations dans les sous-sols et les passages souterrains. Il n'y a eu aucun blessé grave. Cependant, une personne a été gravement touchée par une grêlone, entraînant une blessure à la tête. Sinon, c'était "le même, juste plus". Il y a eu 190 interventions enregistrées jusqu'à présent.

À Bonn, la police a rapporté environ 30 interventions. "Sous-sols inondés, branches cassées, arbres sur la route", a énuméré un porte-parole. Cependant, il n'y a eu aucun incident majeur.

À Haltern am See, le service des pompiers a également effectué plusieurs interventions. Là aussi, l'accent était mis sur les sous-sols inondés et les arbres renversés. Le nombre d'interventions était initialement d'environ 15. Il n'y avait aucun danger pour les personnes. "Il n'y a pas non plus de rivières qui débordent."

Après évaluation des dommages, les autorités locales ont décidé de fermer plusieurs parcs près du lac, conseillant aux résidents de s'en éloigner en raison du risque d'inondations supplémentaires. Malgré le temps, certains individus ont continué à profiter de l'extérieur, choisissant d'avoir un pique-nique près des rives du lac. Malgré les perturbations causées par la mauvaise weather, les propriétés près du lac sont restées intactes, offrant un sentiment de tranquillité et de répit à ceux qui ont eu la chance de les visiter.

