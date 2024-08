- Le résultat est inférieur à la moyenne:

L'ambiance à 1. FC Nuremberg est morose. Après une prestation décevante à domicile, l'entraîneur Miroslav Klose a connu une défaite cuisante face à 1. FC Magdeburg, marquant ainsi la première défaite à domicile pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 en 2ème Bundesliga. "Nous avons manqué d'intensité dans les phases de transition", a regretté Klose, ajoutant "Nous avons été trop gourmands devant le but."

Dans un match à sens unique marqué par deux décisions importantes de l'arbitre vidéo (VAR), les Franconiens ont été battus 0:4 (0:1) par un adversaire composé, après une prestation décevante. "C'est un résultat décevant", a critiqué le capitaine de l'équipe Robin Knoche. "Surtout après avoir été menés 0:2, on ne peut pas manquer d'occasions. Nous avons une équipe jeune, mais ce n'est pas acceptable. Nous allons régler cela en interne."

Un avantage inattendu

L'équipe de Klose, surprise, est retombée à la 13ème place avec un retard de quatre points, tandis que les visiteurs dirigés par Christian Titz ont provisoirement pris la 3ème place dans la zone de relégation avec un avantage de huit points.

L'avantage est apparu de manière inattendue. Martijn Kaars, agressif, a dépassé Florian Flick, et le tir de Kaars a trouvé le fond du filet grâce à Xavier Amaechi (24.) contre le gardien de but autrefois fiable de Nuremberg, Jan Reichert. Le but a été validé après évaluation de la VAR.

Justvan prêt pour un penalty pour Nuremberg

Dans la 38ème minute, la VAR de Cologne a été appelée à nouveau. Julian Justvan de Nuremberg était prêt pour un penalty, mais la VAR a annulé l'apparent faute de Jean Hugonet sur Lukas Schleimer.

Livan Burcu (65.) a renforcé la deuxième défaite de la saison de l'équipe de Klose avec un tir précis de l'extérieur de la surface de réparation devant 31 581 spectateurs. Dans la 73ème minute, l'attaquant de 19 ans a failli augmenter l'avance à 3:0, mais Alexander Nollenberger (84.) a répondu avec un tir spectaculaire de loin. Hercher (90.+2) a ensuite mis le point final.

Nuremberg a commis des erreurs audacieuses pendant ses attaques. Magdeburg en a profité une seule fois en première mi-temps. Les Franconiens ont montré de la résilience après la pause, mais malgré la tête de Finn Jeltsch et la tentative de Schleimer (54.) après un corner de Caspar Jander, aucun d'eux n'a réussi à marquer, la

