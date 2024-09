- "Le résultat des élections indique une légitimité diminuée pour la coalition des feux de circulation".

Président de la CDU de Saxe et candidat de la CDU, Michael Kretschmer : "Ce ne sera pas une promenade de santé", a noté Kretschmer lors de l'événement de célébration de la CDU. "Mais il y a une chose dont je suis sûr : grâce à de nombreuses discussions et à un fort désir d'aider cette région, nous pourrions potentiellement créer un gouvernement stable pour la Saxe qui met la région en premier lieu et progresse avec humilité."

Candidate principal de l'AfD en Thuringe, Bjoern Hoecke : "On ne peut pas nous contourner si l'on souhaite la stabilité pour la Thuringe. Sans la participation de l'AfD, il n'y aura pas de tranquillité pour la Thuringe."

Chef de la SPD, Lars Klingbeil : "Mon objectif est que nous nous améliorions", a déclaré Klingbeil dimanche soir sur ARD, en référence aux mauvais résultats de son parti. Cependant, la SPD a dépassé les attentes, selon Klingbeil. C'est parce que la SPD a lutté, a expliqué le chef de parti. Cependant, ce résultat "n'est pas une raison de célébrer", a-t-il admis. "Nous devons aborder les préoccupations quotidiennes des gens ; nous devons engager le dialogue", a insisté Klingbeil. En particulier, la montée de l'AfD "est quelque chose que je ne peux pas accepter."

Spahn reconnaît des similitudes avec le BSW

Politicien de la CDU, Jens Spahn : La collaboration avec l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) au niveau de l'État n'est pas exclue pour Spahn. Selon le vice-chef de la faction de l'Union, le BSW en Thuringe se concentre principalement sur la politique de l'État, a-t-il déclaré sur ARD. Il y a des similitudes avec la CDU dans des domaines tels que les tablettes à l'école, une meilleure éducation et le développement rural. Il est plus prudent si Sahra Wagenknecht elle-même a une plus grande influence.

Président du FDP et ministre fédéral des Finances, Christian Lindner : "Les résultats en Saxe et en Thuringe sont décevants", a-t-il écrit sur X. "Mais quiconque pense à tort que nous abandonnons le combat pour les valeurs libérales se trompe."

Secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai : "Malgré l'amertume de ce soir, il n'y a aucune raison d'être découragé ou en colère", a déclaré Djir-Sarai sur ARD. "Ce soir est incontestablement un revers pour moi, mais aussi un revers à court terme et un motivateur."

Résultats électoraux en Thuringe "un tournant significatif pour notre pays"

Vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki : "Le résultat des élections montre : la coalition du feu de signalisation a perdu sa légitimité." Si les électeurs rejettent la coalition de cette manière, cela devrait avoir des conséquences, a écrit Kubicki sur X. "Les gens perçoivent que cette coalition nuit au pays. Et elle nuit incontestablement au Parti démocrate libéral."

Chef du parti des Verts, Omid Nouripour : "Même si le ministre président a effectivement fait campagne contre son propre peuple pendant les deux dernières années : pour être honnête, ma douleur aujourd'hui est mineure comparée au fait que nous avons un tournant significatif et qu'un parti ouvertement d'extrême droite est devenu la force la plus forte dans un parlement régional pour la première fois depuis '49."

Présidente du parti des Verts, Ricarda Lang : "Si l'AfD est parvenue à devenir la force la plus forte dans un parlement régional, la Thuringe - et j'espère que cela n'arrivera pas - alors cela représente un tournant significatif pour notre pays."

Vice-présidente du parti des Verts au Bundestag, Katrin Göring-Eckardt : "L'élection en Thuringe est un test démocratique pour ce pays", écrit la politicienne verte sur le service de messagerie courte X. "Pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, l'AfD, un parti d'extrême droite, anti-démocratique, est devenu la force la plus forte dans un parlement régional. Cela doit servir de réveil, partout en Allemagne, pour préserver notre liberté."

Chef du parti de gauche, Martin Schirdewan : "Il est certain que la scission de droite de l'Alliance, dirigée par Sahra Wagenknecht, a particulièrement affecté mon parti et la gauche sociétale", a déclaré Schirdewan sur ZDF. "On doit admettre que le BSW est un cadeau pour l'AfD, car la gauche sociétale et mon parti souffrent le plus de cela, mais l'extrême droite est renforcée par le BSW et ses positions."

Dans le contexte des éventuelles négociations de coalition en Saxe, Michael Kretschmer, le candidat choisi de la CDU, pourrait devoir prendre en compte le rôle et la position de l'AfD, car Hoecke, candidat principal de l'AfD en Thuringe, a affirmé qu'ils ne peuvent être ignorés si l'on cherche la stabilité.

Durante son analyse des résultats électoraux, le chef du parti de gauche, Martin Schirdewan, a mis en évidence l'impact de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) sur la force de l'AfD, suggérant potentiellement un équilibre délicat pour les partis comme la CDU dans les coalitions futures.

