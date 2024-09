Le résultat des élections en Saxe est révisé: une seule place diminue pour la CDU et l'AfD

Le CDU remporte 41 sièges dans le nouveau parlement régional, tandis que l'AfD en obtient 40. Ce changement met fin à la supposée minorité de blocage de l'AfD, qui aurait pu entraver les lois au parlement régional nécessitant une majorité des deux tiers.

Le SPD se qualifie pour le parlement avec dix sièges, les Verts en obtiennent sept, et l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) entre avec 15 membres. Le Parti de gauche se satisfait de six sièges, et les électeurs libres obtiennent leur siège unique par un mandat direct.

Le portail Wahlrecht.de a précédemment signalé un problème dans le décompte. Ils ont rapporté une différence dans la répartition des sièges calculée par la méthode de Sainte-Laguë, une approche novatrice adoptée pour la première fois lors de l'élection régionale saxonne du dimanche.

Lors de l'élection régionale saxonne du dimanche, la CDU, dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, a remporté la première place, devançant l'AfD de justesse. Pour maintenir le contrôle du gouvernement, la CDU devra forger des alliances avec la BSW et le SPD.

