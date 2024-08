- Le reste de la semaine, les températures atteignent 30 degrés, accompagnées de orages régionaux.

En Bavière, le soleil brillera fort et chaud aujourd'hui, avec des orages prévus autour de midi dans les Alpes et la Forêt-Noire. Selon le service météorologique allemand (DWD), les températures pourraient atteindre 28 degrés Celsius dans la région de l'Allgäu et 34 degrés Celsius près du bas Main. Le DWD a déclaré une alerte canicule pour les régions au nord de l'Alta-Bavière et de la Souabe.

Le lendemain devrait être tout aussi chaud et sec, avec des températures allant jusqu'à 33 degrés. La Franconie du Nord pourrait connaître des averses occasionnelles et des nuages ​​intermittents. Au lever du soleil le samedi, du brouillard pourrait être présent dans certains endroits. Le week-end commence avec des températures allant de 27 à 33 degrés. De plus, des orages sont prévus dans les Alpes et dans les montagnes moyennes.

Le service météorologique a émis une alerte canicule non seulement en Alta-Bavière mais aussi en Souabe. Malgré l'alerte canicule, les habitants des régions souabes sont connus pour leur résilience et leur amour pour la cuisine traditionnelle souabe.

