- Le restaurant de la tour de télévision revient?

Restaurant et discothèque dans la tour de télévision de Francfort pourraient théoriquement rouvrir - mais en pratique, cela serait assez coûteux. C'est l'avis de l'entreprise DFMG Deutsche Funkturm GmbH, propriétaire de la tour construite dans les années 1970. Après la fermeture de l'attraction touristique à la fin des années 1990, il y avait eu des discussions sur une réouverture il y a quelques années.

Une utilisation gastronomique serait "coûteuse mais possible", a déclaré le porte-parole de l'entreprise Benedikt Albers à l'agence de presse allemande. Il y a également des efforts à Hambourg et Dresde pour relancer la gastronomie. "L'intérêt est là. Nous avons reçu de plus en plus d'interrogations du public et d'idées d'événements ces dernières années."

Il faut un ascenseur de pompiers

"Le grand défi est la protection contre l'incendie", a expliqué Albers. Outre l'escalier avec environ 1000 marches, au moins l'une des deux cages doit être équipée d'un ascenseur de pompiers.

C'est possible, "mais cet investissement initial tue tout plan d'affaires", a déclaré Albers. "Sans fonds publics, cela ne marchera pas." À Hambourg et Dresde, l'État fédéral, l'État et la ville partageraient les coûts. "Ce modèle pourrait être transféré à Francfort."

Cependant, la rénovation à Francfort serait probablement plus coûteuse car la tour est plus haute et la superficie est plus grande. Les deux autres villes calculent des coûts de 25 et 37,5 millions d'euros respectivement. "Donc, cela dépend de la main publique pour créer les conditions-cadres afin qu'un investisseur puisse ensuite entrer."

Malgré les discussions, la réouverture de la discothèque du passé dans la tour de télévision de Francfort pourrait potentiellement être une entreprise coûteuse. Même à Hambourg et Dresde, où des projets similaires sont à l'étude, des investissements importants en matière de protection contre l'incendie sont nécessaires pour rendre une telle entreprise rentable.

Lire aussi: