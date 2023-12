Le restaurant de Hanoi où l'autonomisation est au menu

L'hôtellerie joue un rôle important - et une entreprise aide à recruter des talents inconnus pour contribuer à élever le secteur et le Viêt Nam.

Pour beaucoup, la première entreprise sociale reconnue de Hanoi s'appelle tout simplement KOTO.

Elle signifie "Know One, Teach One" et a été créée en 1999 par Jimmy Pham, un Australien d'origine vietnamienne qui travaillait alors comme guide touristique.

KOTO gère un programme professionnel de deux ans destiné aux jeunes défavorisés et à risque du Viêt Nam - âgés de 16 à 22 ans - afin de les aider à faire carrière dans l'hôtellerie et la restauration, pour qu'ils puissent ensuite travailler dans des restaurants, des hôtels, des bars, des cafés et dans la restauration collective.

Dans le cadre de ce programme, KOTO gère des restaurants - un à Hanoi et un autre à Ho Chi Minh Ville - ainsi qu'une école de formation dans la capitale. Les stagiaires fréquentent l'école, où ils apprennent à cuisiner, à préparer des boissons, à travailler en salle et à suivre des cours d'anglais. Les stagiaires peuvent ensuite mettre en pratique ces compétences en travaillant dans les restaurants.

L'entreprise sociale, qui fête cette année son 20e anniversaire, a servi plus d'un million de clients, dont des dignitaires tels que l'ancien président américain Bill Clinton et la reine Margrethe II du Danemark.

J'ai grandi

Nous avons rencontré Uyen, 20 ans, au restaurant phare de KOTO à Hanoï.

Originaire du sud du Viêt Nam, elle a abandonné l'université après que sa mère soit tombée malade et a commencé à chercher un emploi pour aider à payer les factures. Son amie lui avait proposé de rejoindre KOTO, mais cela lui semblait trop beau pour être vrai.

"La première fois, je n'ai pas cru en KOTO et ma famille non plus", explique-t-elle à CNN Travel. "Parce qu'il n'y a pas d'endroit ouvert pour vous, totalement gratuit, qui vous donne de l'argent et beaucoup d'activités, et qui est juste bon pour vous.

Mais en voyant son amie si heureuse de travailler là après six mois, elle s'est inscrite au programme.

Aujourd'hui, Uyen, qui en est à sa deuxième année, affirme que sa vie a changé.

"Je pense que c'est mon rêve. Je pense que KOTO ne vous apprend pas seulement le travail, pas seulement à travailler, KOTO vous apprend aussi à être une bonne personne".

Uyen explique que le KOTO l'a non seulement aidée à acquérir des compétences, mais aussi à apprendre à vivre en tant que membre de la société.

"KOTO m'a aidé à travers les leçons, l'environnement. Je pense que KOTO a beaucoup de gens et que je dois parler avec eux et travailler avec eux. Je dois réfléchir à la façon dont je peux travailler avec eux et à la façon dont je peux étudier et me développer.

Elle a aussi un rêve : celui de devenir un jour barmaid.

Quant à sa famille, elle est fière. Elle raconte à CNN : "Je pense qu'ils sont très heureux quand ils me voient maintenant, ils m'ont dit 'Wow, tu as grandi'".

Trouver le succès

Thao Nguyen est la directrice générale de KOTO, mais son histoire avec l'entreprise sociale a commencé il y a plusieurs décennies. Thao Nguyen est diplômée de la classe d'accueil de KOTO.

Elle a quitté l'école à l'âge de 13 ans pour aider sa famille à gagner sa vie. Pendant deux ans, elle a vendu du thé glacé autour du lac Hoàn Kiếm en été et des cartes postales dans les rues quand il faisait froid.

"Alors que je vendais des cartes postales aux touristes, j'ai fait la connaissance d'une Australienne", raconte Mme Nguyen. "Elle m'a demandé ce que je voulais dans l'avenir et où je me voyais dans l'avenir. Pour être honnête, ce jour-là, je n'en avais aucune idée".

L'Australienne, une diplomate, a présenté à Mme Nguyen un nouveau programme appelé KOTO qui, selon elle, a changé sa vie.

"Je dirai que la meilleure période de ma vie est celle où j'étais stagiaire au KOTO, car c'est aussi la première fois que j'ai eu un sentiment d'appartenance et que j'ai vécu des expériences mémorables que j'emporterai dans ma vie.

Après avoir obtenu son diplôme à KOTO, Nguyen a poursuivi une carrière fructueuse dans l'hôtellerie, avant de revenir à l'entreprise sociale en 2017.

"C'est ma deuxième famille et je suis très, très heureuse de retrouver ma famille", dit-elle.

Comme Mme Nguyen, de nombreux diplômés de KOTO sont des exemples de réussite - l'entreprise sociale affirme que chacun de ses diplômés a trouvé un emploi après avoir terminé le programme KOTO. Nombre d'entre eux travaillent aujourd'hui dans de grands hôtels et restaurants au Viêt Nam et dans le monde entier, tandis que d'autres ont créé leur propre entreprise.

Connaître une personne, enseigner pour toujours

M. Nguyen explique qu'il est difficile de gérer une entreprise tout en remplissant sa mission sociale.

Actuellement, l'association prend en charge les frais de bien-être, de soins de santé, d'hébergement et de formation des 150 stagiaires actuels de KOTO. En outre, KOTO emploie une centaine de membres du personnel et de bénévoles.

Malgré ces obstacles, M. Nguyen estime que la mission sociale de KOTO est claire : inculquer à ses stagiaires et aux personnes qui les entourent l'esprit du don et de la transmission.

"La philosophie de KOTO est que si vous en connaissez un, vous devez l'enseigner. Aujourd'hui, nous apprenons à nos stagiaires à pêcher et nous les incitons, à l'avenir, lorsqu'ils auront réussi, à apprendre à d'autres à pêcher", explique M. Nguyen à CNN.

"Rendre la pareille ne signifie pas donner un repas ou de l'argent à quelqu'un. Rendre la pareille signifie enseigner à quelqu'un un savoir-faire qui lui permettra de vivre toute sa vie".

Source: edition.cnn.com