- Le responsable du ministère de Mpox affirme: "Vous avez une position favorable".

Basse-Saxe est en alerte maximale pour un éventuel premier cas de Monkeypox, selon le ministre de la Santé Andreas Philippi. "Nous sommes bien équipés", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Hanovre. Les hôpitaux de la région sont toujours prêts à gérer les patients infectieux. Pour l'instant, le ministre ne voit pas de menace significative, mais il a mis en garde contre la sous-estimation du virus.

Le Monkeypox, initialement connu sous le nom de petite vérole, est constamment surveillé en Basse-Saxe. Philippi a déclaré : "Nous avons l'un des meilleurs laboratoires du pays à notre Office de la Santé". Ce laboratoire permet des tests diagnostiques précis et détaillés.

Le problème actuel est de sensibiliser le public. De plus, Philippi a souligné la nécessité d'envoyer rapidement des vaccins en Afrique. "Nous devons examiner nos stocks immédiatement et libérer autant de vaccins que possible", a-t-il déclaré. Ce processus doit être exempt de bureaucratie et gratuit. Le gouvernement allemand a récemment annoncé son intention de faire don de 100 000 doses de vaccin aux pays touchés. Ces vaccins proviendront de la réserve militaire.

Des cas de Monkeypox également signalés en Suède et en Thaïlande

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a élevé son niveau d'alerte le plus élevé il y a deux semaines en raison des épidémies de Monkeypox en cours en Afrique et de la souche potentiellement plus grave Ib. La République démocratique du Congo a été particulièrement touchée, avec plus de 18 000 cas suspects et 575 décès enregistrés, selon l'OMS.

De plus, il y a eu plus de 200 cas confirmés de la nouvelle souche Ib au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. En dehors de l'Afrique, des cas de la souche Ib ont été signalés chez des individus en Suède et en Thaïlande, qui avaient voyagé en Afrique Previously.

Le Monkeypox est lié au virus de la petite vérole originale et se transmet principalement par un contact physique étroit. Il entraîne une éruption cutanée, de la fièvre et des douleurs corporelles. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun décès dû au Monkeypox en Allemagne. Les vaccins qui protègent contre la petite vérole offrent également une protection contre le Monkeypox, réduisant ainsi le risque d'épidémie et améliorant l'évolution de la maladie. Pour l'instant, la commission de vaccination allemande Stiko recommande ces vaccins uniquement pour certains groupes à haut risque.

Face aux cas de Monkeypox signalés en Suède et en Thaïlande, le ministre de la Santé Andreas Philippi a souligné l'importance d'examiner rapidement les stocks de vaccins de l'Allemagne et de libérer autant de doses que possible, sans délais bureaucratiques ni frais, pour les pays touchés. Reconnaissant la menace potentielle, Philippi a appelé à la prudence, déclarant : "Nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer les autres menaces virales qui circulent dans le monde."

Lire aussi: