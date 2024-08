Le responsable des télécommunications de la plateforme de messagerie Telegram arrêté en France

Un homme d'affaires russe fortuné, qui possède également la citoyenneté française, aurait voyagé depuis l'Azerbaïdjan et organisé un repas à Paris, selon une source informée.

La police française accuse Durov de ne pas faire suffisamment d'efforts pour lutter contre l'utilisation illicite de sa plateforme de messagerie et de ne pas collaborer avec les agences légales.

Durov a fondé Telegram avec son frère Nikolai en 2013. Avant cela, les deux frères avaient développé le réseau social russe Vkontakte, similaire à Facebook.

Telegram permet des sessions de chat sécurisées et cryptées de bout en bout appelées chats secrets. Le service se distingue de ses concurrents américains en refusant de divulguer des données à des fins commerciales. Toutefois, Telegram est souvent condamné en Allemagne et dans d'autres pays pour servir de plateforme aux extrémistes de droite et aux théories du complot.

En raison de la pression croissante des autorités russes, Durov a décidé de vendre Vkontakte en 2014. Il aurait ensuite résidé à Berlin, Londres, Singapour et San Francisco avant de s'installer à Dubaï, où se trouve le siège de Telegram.

